Khúc mắc chuyện Chuu bị loại khỏi Loona

Công ty quản lý cho biết Chuu bị loại khỏi Loona vì có lời lẽ xúc phạm nhân viên. Tuy nhiên, nhiều người đã đứng lên bênh vực cô, trong đó có thành viên Hyunjin và nữ ca sĩ Sunmi.

Ngày 25/11, Insight đưa tin thành viên Chuu chính thức bị loại khỏi nhóm nhạc nữ Loona. Lý do được công ty giải trí Blockberry Creative cung cấp là nữ thần tượng có hành vi lộng quyền, xúc phạm nhân viên.

Blockberry Creative cho biết họ đã tiến hành xác minh các tin đồn về Chuu trước khi đưa ra thông báo quan trọng. Để tránh gây lo lắng cho người hâm mộ cũng như sự phát triển của Loona, công ty quyết định không đưa ra tuyên bố trong thời gian điều tra báo cáo.

Tuy nhiên, người hâm mộ hoài nghi lời giải thích của Blockberry Creative vì công ty không đưa ra những bằng chứng xác minh Chuu lăng mạ nhân viên.

Nhân viên cũ và đồng nghiệp đồng loạt bênh vực Chuu

Theo My Daily, ngay khi thông báo Chuu bị loại khỏi Loona được đăng tải, thành viên Hyunjin bày tỏ sự buồn bã và tức giận.

Nữ thần tượng chia sẻ với người hâm mộ qua nền tảng fandom: “Đầu tôi rất đau, trái tim tôi cũng đau đớn và tức giận. Chị Chuu là người chịu tổn thương hơn ai hết. Xin hãy yêu thương và ủng hộ chị ấy thật nhiều”.

Hyunjin (phải) lên tiếng bênh vực Chuu (trái). Ảnh: Wikitree.

Ngày 25/11, Wikitree đưa tin các thành viên trong chương trình thực tế Chuu Can Do It khẳng định nữ ca sĩ có nhân cách tốt đẹp.

“Dù rất mệt mỏi, Ji Woo vẫn lo lắng khi thấy nhân viên không được trả lương. Tôi đã nói với cô ấy: ‘Em phải quan tâm đến bản thân mình trước Ji Woo à!”. Em ấy trả lời rằng vì bản thân từng trải qua nên hiểu rõ chuyện này rất khó khăn, em ấy không thể nhìn mọi người cũng bị đối xử như vậy”, một nhân viên giải thích.

Người này nói thêm: “Tất cả đều biết Chuu không được chăm sóc tử tế. Tôi tin Ji Woo sau cùng vẫn sẽ thành công vì em ấy luôn đối xử tốt với mọi người”. Một người khác khẳng định Chuu luôn mỉm cười và cư xử tốt với mọi người trên trường quay.

Bên cạnh đó, một nhân viên quảng cáo từng làm việc với Chuu cho biết: “Mùa đông năm ngoái, chúng tôi quay một video quảng cáo cho Chuu ở đảo Jeju. Cô ấy luôn dành sự quan tâm tới các nhân viên bị lạnh. Chuyện Chuu xúc phạm người khác thật nực cười”.

Ngày 26/11, nữ ca sĩ Sunmi cũng đăng tải bức hình chụp với Chuu lên Instagram cá nhân. Cựu thành viên Wonder Girls công khai bày tỏ sự ủng hộ với đàn em.

Sunmi (trái) đăng ảnh ủng hộ Chuu (phải) sau khi nữ ca sĩ bị loại khỏi Loona. Ảnh: My Daily.

Mối quan hệ giữa Chuu và Blockberry Creative rạn nứt

Tin đồn Chuu rời Loona dấy lên từ tháng 6. Thời điểm ấy, hàng loạt fansite của Chuu lên tiếng tố Blockberry Creative có hành động ngược đãi, không hỗ trợ nữ thần tượng. Chuu thường xuyên phải tự mang hành lý và bắt xe đi tới các sự kiện.

“Trong khi Chuu phải tự gọi xe để đến sự kiện thì quản lý của Loona đã chở Choerry tới đó. Anh ta không hề bận”, fansite của Chuu bức xúc.

My Daily cho biết Chuu cũng không xuất hiện trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Loona vào ngày 31/7.

Trước sự vắng mặt của thành viên sinh năm 1999, công ty quản lý của nhóm giải thích: “Do lịch trình từ nay đến cuối năm được ấn định trước nên Chuu không thể tham gia LOONA 1st WORLD TOUR [LOONATHEWORLD]. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện”.

Chuu nhiều lần bị công ty quản lý phân biệt đối xử. Ảnh: Insight.

Tuy nhiên, thông tin Blockberry Creative đưa ra bị cho là không thỏa đáng. Người hâm mộ nghi ngờ công ty đang hạn chế hoạt động của nữ ca sĩ vì trước đó cô đâm đơn kiện Blockberry Creative và yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền.

Ngày 21/10, Wikitree đưa tin Chuu phải tự bỏ tiền để tổ chức buổi sinh nhật với người hâm mộ. Mặt khác, trước đó một ngày, công ty quản lý bí mật tổ chức sinh nhật cho thành viên Hee Jin. Hành động này càng khiến khán giả tin rằng Chuu bị Blockberry Creative phân biệt đối xử.

Chuu tên thật là Kim Ji Woo, sinh năm 1999. Tháng 12/2017, cô ra mắt trong nhóm nhạc nữ Loona với tư cách là thành viên thứ 10. Nữ thần tượng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm, được yêu thích nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương và tính cách vui vẻ, hòa đồng.