Khu xưởng sản xuất xốp ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Khu xưởng sản xuất xốp ở quận Bắc Từ Liêm xảy ra hỏa hoạn vào chiều 9/3. Nhiều cư dân tại các tầng cao chung cư quận Cầu Giấy cho biết họ có thể quan sát cột khói từ vụ cháy.

Khu xưởng đổ sập sau vụ cháy. Ảnh: T.L.

Chiều 9/3, hỏa hoạn bùng phát tại Cụm công nghiệp Phú, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khu vực xảy ra cháy thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Huy Hoàng. Nơi này là một nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn. Phía trong gồm các vật liệu chủ yếu là xốp, các nguyên liệu chế biến xốp cùng hệ thống máy móc.

Do vật liệu phía trong bắt lửa nhanh, đám cháy bùng phát khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 3 xe chuyên dụng đồng thời Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội đã chi viện thêm 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường dập lửa.

Sau gần một giờ, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát cho hay diện tích khu vực cháy khoảng 300 m2, tường và mái tôn của xưởng sản xuất bị sập một phần. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong trong sự cố này. Cảnh sát cũng cho biết đây là cơ sở sản xuất trong diện di dời của thành phố.

Khu vực xảy ra cháy thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.