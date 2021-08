Khu vườn xanh ngát, cung cấp rau củ cho ngày dịch của vợ chồng trẻ

Khu vườn trồng hàng chục loại rau trái với thiết kế đẹp mắt là thành quả sau thời gian dài kỳ công gây dựng, chăm bón của gia đình chị Ánh Minh.

Hơn một năm trước, sân thượng nhà chị Minh gần như trống trơn. Đất được đổ đầy nhưng vợ chồng chị chỉ trồng một vài khóm hoa hồng làm cảnh.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, không ít bạn bè chị Minh có thêm thời gian rảnh rỗi và bắt đầu cải tạo từ bài đất trống cho đến sân thượng, ban công thành vườn rau, tự cung tự cấp cho gia đình trong mùa dịch.

Nhìn thành quả mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, chị Minh bắt đầu có hứng thú và tập trồng những loại rau đơn giản nhất. "Làm vườn thực sự gây nghiện. Mình bắt đầu 'tham lam' cứ muốn trồng hết cây này đến cây khác, chinh phục cả những giống cây khó trồng và chăm sóc nhất", chị Minh nói với Zing.

Giờ đây, khi nhìn lại khoảng thời gian dịch bệnh khó khăn, công việc bị ảnh hưởng không ít, vợ chồng chị Minh vẫn cảm thấy đôi chút tự hào. "Ít nhất mình vẫn học thêm được một nghề mới. Thành quả không nhiều nhặn, lớn lao gì nhưng có thể nhìn thấy trong từng bữa cơm của gia đình".

Vườn dưa hấu trên sân thượng nhà chị Ánh Minh.

Ngôi nhà ngập tràn sắc xanh

Mọi khoảng không trong nhà đều được vợ chồng chị Minh tận dụng để trồng rau quả. Khu vườn khía tây rộng khoảng 50 m2 với đủ các loại rau như mồng tơi, mướp, bí xanh, dưa leo, cải kale.

Khu phía đông có diện tích tầm 40 m2 để dành trồng dưa lưới mùa nắng. Khu còn lại rộng 30 m2 trên sân thượng được đổ đất trực tiếp để trồng hoa hồng quanh năm và một số loại rau không cần quá nhiều ánh sáng.

Điều đặc biệt là tất cả chậu và giàn gỗ đều do vợ chồng chị Minh tìm tòi trên mạng, mua nguyên vật liệu và tự làm ở nhà. "Vì vợ chồng mình là kiến trúc sư nên cũng khá am hiểu về cấu tạo thoát nước cũng như tỷ lệ chậu, giàn sao cho cân đối. Làm cũng không quá khó khăn nhưng do không có thợ làm mộc nên các chi tiết nhỏ vẫn còn lỗi. Trên cơ bản, bọn mình hài lòng 90% với thành phẩm", chị Minh nói.

Khu vườn của vợ chồng chị Minh với hàng chục loại rau trái khác nhau.

Để gây dựng được một khu vườn xanh tốt như hiện tại, vợ chồng chị Minh phải đọc nhiều sách trồng trọt kết hợp tìm hiểu kiến thức trên mạng và hỏi kinh nghiệm từ các hội nhóm đam mê chăm vườn.

"Khí hậu Đà Nẵng không quá lý tưởng để trồng đa số các loại cây. Vào tháng 10 bắt đầu mùa mưa bão, cây cối bị quật hết, tan hoang lắm, công sức trồng mấy tháng là đi tong, nên thành ra khó trồng các loại cây dài ngày".

Chị Minh cho biết vào mùa xuân khi gia đình trồng được đa dạng các loại rau củ hơn, vợ chồng chị sẽ mang biếu người quen và hàng xóm. "Rau quả không được to, láng mịn, đẹp mắt như hàng ở chợ, siêu thị, nhưng của nhà trồng được nên sạch, đảm bảo không dùng hóa chất bao giờ".

Gia đình chị Minh hầu như không phải lo việc đi chợ mua rau củ tươi trong mùa dịch.

Những bữa ăn chất lượng mùa dịch

Nhờ khu vườn với hàng chục loại rau quả theo mùa, gia đình 4 người của chị Minh hầu như không phải lo nghĩ về chuyện đi chợ, kể cả những ngày khu nhà thuộc diện phong tỏa chống dịch Covid-19.

Bữa ăn với những loại rau củ quả tự trồng và thu hoạch ngay tại nhà cũng khiến các thành viên cảm thấy an tâm và ngon miệng hơn. "Trước đây, mình không phải là người quá chăm nấu ăn. Nhưng từ khi có vườn rau trong nhà, tần suất gia đình ăn cơm nhà tăng lên rõ rệt. Cứ có rau củ mới thu hoạch được là mình lại lên mạng tìm kiếm các công thức để chế biến món ăn, nước ép, bánh mứt tại nhà".

Thời gian gần đây, chị Minh còn ép cải kale và cà rốt để làm mì khô tặng cho các bạn thuê phòng trọ của gia đình.

Những món ăn được làm từ các nguyên liệu thu hoạch tại vườn nhà.

Từ ngày có khu vườn trên sân thượng, chị Minh chia sẻ bản thân bớt sắm áo quần, son phấn. Thay vào đó, chị để dành tiền mua giống, mua vật liệu làm vườn và dành thời gian rảnh lên mạng tìm hiểu phương pháp trồng trọt.

Cũng trong hơn một năm qua, đôi vợ chồng trẻ duy trì thói quen thức dậy lúc 5h30 để cùng tưới và chăm cây đến khoảng 6h30. Khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ này là lúc cả hai thảnh thơi, thư giãn nhất. Vừa ngắm nhìn hoa lá, vừa trò chuyện cũng khiến đôi vợ chồng trẻ cảm thấy gắn bó với nhau hơn.

"Không phải những thứ về vật chất, giá trị tinh thần mới là điều quý giá nhất khu vườn mang lại cho gia đình mình. Ngoài việc ngắm nhìn vườn rau để cảm thấy vui vẻ, tươi mắt mỗi ngày, mình học được cách kiên trì, nhẫn nại, biết quan sát và lắng nghe nhiều hơn", chị Minh nói.