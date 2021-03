Khu vực khô hạn nhất trên Trái Đất

Câu 6. Thủ đô nước nào cao nhất Nam Mỹ? Argentina

Chile

Bolivia

Paraguay Theo World Atlas, tọa lạc ở độ cao lên tới 3.640 m so với mực nước biển La Paz của Bolivia chính là thủ đô cao nhất thế giới hiện nay. Theo The Guardian, tại thủ đô La Paz, nước sôi khi mới chỉ 86 độ C, thay vì 100 độ C như ở môi trường khác.