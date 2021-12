Khu vực có giá đất tăng mạnh theo Thủ Thiêm

Thạnh Mỹ Lợi là một trong những khu vực được xem là trung tâm của TP Thủ Đức hiện nay với giá bất động sản tăng mạnh trong 3 năm qua.

Với vị thế là khu trung tâm hành chính mới, nơi có trụ sở HĐND - UBND TP Thủ Đức và gần trung tâm hiện hữu của TP.HCM, giá bất động sản phường Thạnh Mỹ Lợi đang tiệm cận với những vùng trung tâm quận 1, quận 3.

Nằm cách khu vực Thủ Thiêm chỉ khoảng 5 phút lái xe, bất động sản Thạnh Mỹ Lợi cũng cho thấy sự tăng trưởng về giá nhanh chóng trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ghi nhận của Zing cho thấy ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ, một số lô đất trên trục đường sát bờ sông Sài Gòn như Trần Quý Kiên và mặt tiền đường Trương Văn Bang đã có giá rao bán lên đến 400 triệu đồng/m2. Các dự án đất nền trong khu vực cũng có giá giao dịch từ 90-300 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Thạnh Mỹ Lợi là khu trung tâm hành chính mới của TP Thủ Đức với địa thế ngay sát bờ sông Sài Gòn và cách Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 5 phút lái xe. Ảnh: Chí Hùng.

Giá đất tăng gấp 3 lần sau 5 năm

Cụ thể, khu dân cư Huy Hoàng với vị trí trung tâm, gồm các lô đất nằm quanh UBND TP Thủ Đức, có giá hiện tại là 160-300 triệu đồng/m2 đối với các lô đất mặt đường nội bộ rộng 10 m và có thể lên đến 400 triệu đồng/m2 với các mảnh đất nằm trên mặt tiền Trương Văn Bang.

Dưới chân cầu Thời Đại là dự án Saigon Mystery Villas với giá đất ở mức 150-280 triệu đồng/m2. Giá thời điểm mở bán của các sản phẩm đất nền tại đây chỉ khoảng 84 triệu đồng/m2, đến nay giá đã tăng gần gấp 3 lần.

Trong 16 khu được quy hoạch, giá đất của Khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi (hay còn gọi là Khu 1 Thạnh Mỹ Lợi) được giao dịch với mức "mềm" nhất. Tuy nhiên, đến nay giá đất tại đây cũng đã lên đến 90-100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, vào thời điểm năm 2016, giá đất khu này chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2.

Khu đô thị Thạnh Mỹ Lợi có quy mô 174 ha với quy mô dân số khoảng 21.500 người. Đây là khu vực hoàn thiện về quy hoạch, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội hiện hữu.

Giá căn hộ tại Thạnh Mỹ Lợi chạm mốc 160 triệu đồng/m2 Giá bán tối đa của một số dự án căn hộ nổi bật tại Thạch Mỹ Lợi. Nguồn: Chợ Tốt Nhà Nhãn Diamond Island Waterina Suites Feliz En Vista Vista Verde Victoria Village Define Giá căn hộ Triệu đồng/m2 92 85 83 69 72 150

Với lợi thế chỉ cách trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 4 km, trung tâm quận 1 khoảng 8 km cùng với việc trở thành trung tâm hành chính mới của TP Thủ Đức, giá bất động sản tại khu vực đã tăng nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 2 năm.

Không chỉ đất nền, phân khúc căn hộ cũng ghi nhận tốc độ tăng giá nhanh, nhất là ở các dự án mới bàn giao trong 1-2 năm trở lại đây. Sự có mặt của nhiều chủ đầu tư trong nước và nước ngoài với những dự án thuộc phân khúc cao cấp đã khiến thị trường căn hộ tại đây sôi động hơn rất nhiều.

Đầu tháng 12 vừa qua, chủ đầu tư đến từ Singapore CapitaLand đã ra mắt thành công dự án căn hộ Define tại trục đường Đặng Như Mai.

Xuất hiện căn hộ 160 triệu đồng/m2

Theo CapitaLand Development, 100 sản phẩm căn hộ đều được đặt chỗ với giá bình quân 125 triệu đồng/m2. Căn hộ 4 phòng ngủ được đặt chỗ với giá cao nhất 150 triệu đồng/m2. Riêng các sản phẩm penthouse có giá là 160 triệu đồng/m2.

Các dự án đã được bàn giao như Feliz En Vista, Vista Verde, CBD Premium Home ghi nhận mức giá tăng hơn 30% so với thời điểm mở bán. Giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của các dự án mới như One Verandah, Waterina Suites cũng tăng khoảng 12-16% so với giá mở bán.

Theo đánh giá của TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, khu vực Thủ Đức liên tiếp xuất hiện các dự án căn hộ giá hơn 100 triệu đồng/m2 với tốc độ thanh khoản nhanh chóng.

"Về cơ bản, nguồn cung không có nhiều, trong khi nhu cầu của người dân có thực nên tôi không ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện của những dự án căn hộ giá trăm triệu ở khu vực này", ông Khương nhận định.

Các sản phẩm căn hộ tại Thạnh Mỹ Lợi đây có tốc độ tăng giá nhanh chóng trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vị chuyên gia này phân tích những sản phẩm nhà ở, căn hộ tại khu vực thành phố Thủ Đức ghi nhận mức giá cao hơn nhiều so với trước đây do nhiều yếu tố. Thứ nhất là thông tin thành lập “thành phố trong thành phố”, điều này kéo theo mức độ đầu tư, ngân sách vào cơ sở hạ tầng kĩ thuật, xã hội, giao thông gia tăng.

Thứ hai nguồn cung căn hộ ở TP.HCM nói chung và Thủ Đức nói riêng rất hạn chế. Bên cạnh đó, khu vực gần với khu vực trung tâm quận 1 có quận 2 cũ, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 3 thì quỹ đất ngày càng hạn hẹp, trong khi đó khu vực ở khu vực sát sườn với quận 1 và quận 3 hưởng lợi về những kỳ vọng này.

Do đó các nhà đầu tư bất động sản đã nắm được những điều kiện thuận lợi về quỹ đất, quy hoạch, nhu cầu của người dân để ra dự án phù hợp với những tiêu chí và kỳ vọng trên của thị trường.