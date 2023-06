Khu nhà tiết lộ cuộc sống trăm năm của gia tộc Kennedy

Cảng Hyannis, khu nghỉ dưỡng của gia tộc Kennedy được ví như "Nhà Trắng" bên bờ biển, là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện về một trong những gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ.

Tổng thống John F. Kennedy và gia đình đến thăm Cảng Hyannis và đảo Squaw vào năm 1963. Ảnh: Từ phim tư liệu/The New York Times.

Cảng Hyannis ở Massachusetts được xem như một địa điểm biểu tượng gắn liền với gia đình chính trị lâu đời của nước Mỹ - Kennedy. Đó là nơi mà các thế hệ nhà Kennedy, bao gồm cả Tổng thống Mỹ đời thứ 35 John F. Kennedy, đã đến để nghỉ dưỡng, ăn mừng, gắn kết, vui chơi... và diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ vẫn còn trong ký ức của người dân Mỹ.

Gia tộc Kennedy là một trong những dòng tộc danh giá trong chính trường và chính phủ Mỹ, bên cạnh những cái tên khác như Bush, Taft, Adams... Gia tộc Kennedy bắt nguồn từ cuộc hôn nhân giữa Joseph P. và Rose Fitzgerald Kennedy.

Joseph Patrick Kennedy xuất thân là con trai của một chủ quán rượu người Ireland, tốt nghiệp Đại học Harvard và sau này trở thành thương nhân, nhà sáng chế và chính trị gia người Mỹ.

Từ những năm 1920, Joseph P. Kennedy và vợ đã thuê rồi mua một ngôi nhà có tên The Malcolm Cottage trong một ngõ cụt yên tĩnh tại Cảng Hyannis. Tại đây, họ nuôi dạy 9 người con và ngày càng trở nên giàu có. Cho đến ngày nay, hậu duệ của họ đã mua những ngôi nhà của riêng họ xung quanh nơi mà ngày nay được gọi là The Big House, hay Khu nhà Kennedy.

Tác phẩm White House by the sea viết về gia tộc Kennedy nổi tiếng.

Bất cứ ai đã từng sống, làm việc hoặc đến thăm khu nhà Kennedy ở Cảng Hyannis đều có thể thấy hơi thở rõ ràng của lịch sử. Trong White House by the Sea (tạm dịch: Nhà Trắng bên bờ biển), nhà báo Kate Storey đã tiến hành hơn một trăm cuộc trò chuyện với các thành viên gia đình Kennedy, bạn bè, hàng xóm, nhân viên an ninh... với hy vọng tìm ra những khía cạnh khác của một "triều đại" tại nước Mỹ.

Đúng như mong đợi, nơi đây đã mang đến nhiều tiết lộ đáng ngạc nhiên trong suốt nhiều thập kỷ, bao gồm điều được coi là bi kịch lớn nhất của gia tộc nổi tiếng với những cái chết oan khiên và thảm khốc. Nó cũng tiết lộ mối quan hệ ganh đua giữa anh em Jack và Joe, chi tiết về cuộc sống của Jackie tại khu nhà và những cái nhìn thoáng qua trước đây về mối quan hệ yêu thương và xấu số của John F. Kennedy Jr. và Carolyn Bessette.

Theo Kate Storey, một đại gia đình chỉ có thể được hiểu thông qua ngôi nhà của họ, nơi họ có thể là “những người chúng ta và không có ai khác quan tâm về họ ngoại trừ những người hàng xóm". Cuốn sách đã tiết lộ nhiều chi tiết khác với trong tài liệu lưu trữ về gia đình Kennedy. Tuy nhiên, theo The New York Times, phần lớn chúng vẫn còn là các giai thoại được kể lại, và chưa có cuộc điều tra lớn để xác minh những giai thoại đó.

Kate cũng thu thập câu chuyện của những người không thuộc dòng họ Kennedy nhưng từng đến đây. Một trong số họ là Oprah Winfrey, người từng được mời đến khu nhà để nướng ngao, và sau đó phải tự nhốt mình trong tủ để không tham gia bất kỳ trò chơi gia đình nào nữa. Một người khác là Eugenia Fortes, một người Cape Verdean, người đã dành phần lớn cuộc đời của mình để nấu ăn cho các gia đình giàu có ở Cảng Hyannis, kết luận: “Họ có vẻ không hạnh phúc".