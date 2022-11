Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cho giới siêu giàu

Courchevel 1850 (Pháp), khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sang trọng nhất thế giới, thu hút những du khách có thu nhập cao.

Mùa đông ở Courchevel 1850.

Ẩn mình trong dãy núi Alps là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel.

Courchevel có sáu ngôi làng, trong đó Courchevel 1850 là ngôi làng thu hút tầng lớp thượng lưu. Những cáp treo mang nhãn hiệu Gucci dẫn tới đường trượt tuyết, nhà hàng được gắn sao Michelin, đường băng riêng cho máy bay phản lực thương gia, nhà gỗ chalet 5 sao dưới chân dốc tuyết... tất cả đều được tìm thấy tại Courchevel 1850.

Dựa vào tổng doanh thu của hơn 60 khu nghỉ dưỡng trong danh mục đầu tư của mình, Oxford Ski Company cho biết Courchevel 1850 là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết xa hoa nhất thế giới tính đến tháng 12/2021.

Courchevel 1850 cũng lọt vào danh sách khu nghỉ dưỡng đẳng cấp trên các trang web như Ski Solutions, Luxury Columnist và Jet Finder.

Xứ sở thần tiên mùa đông

Để hiểu rõ hơn về Courchevel 1850, bạn phải dành một khoảnh khắc chậm lại và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của The Three Valleys.

Nằm trên dãy núi Alps, Les Trois Vallées hay The Three Valleys là khu trượt tuyết lớn nhất thế giới. The Three Valleys bao gồm ba khu nghỉ dưỡng Courchevel, Méribel và Val Thorens với tổng cộng khoảng 603 km đường trượt tuyết.

Meribel - một trong ba khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tạo nên The Three Valleys trên dãy núi Alps.

Trong The Three Valleys, khu nghỉ dưỡng Courchevel ẩn mình ở phía đông. Theo The Telegraph, Courchevel có 52 thang kéo trượt tuyết và gần 500 feet đường trượt tuyết.

Courchevel được chia thành sáu ngôi làng, trong đó Courchevel 1850 cao và sang trọng bậc nhất. Sự giàu có được thể hiện khắp làng. Chẳng hạn, bất động sản cao cấp trung bình ở Courchevel 1850 được định giá 2.381 USD /foot vuông (khoảng 0,092 m2) và được xếp hạng là khu nghỉ mát trượt tuyết hàng đầu thế giới, theo Mansion Global.

Courchevel 1850 là ngôi làng cao nhất và sang trọng nhất.

Danh tiếng về cuộc sống xa hoa tại Courchevel 1850 thu hút những người nổi tiếng, hoàng gia, du khách siêu giàu.

Tiện ích đẳng cấp

Bên cạnh các dốc trượt tuyết, Courchevel 1850 là ngôi làng duy nhất ở Courchevel có đường băng cùng sân bay riêng cho máy bay phản lực thương gia và trực thăng.

Đường băng tại Courchevel 1850.

Nói về dịch vụ lưu trú, Courchevel không chỉ có nhà gỗ chalet sang trọng với mức giá dao động 83.000- 104.000 USD /tuần mà còn tập trung nhiều khách sạn 5 sao nhất ở Pháp.

Theo Forbes, Les Airelles cung cấp cho du khách từ xe trượt tuyết do ngựa kéo của Hermés đến vương quốc dành cho trẻ em với ngôi nhà trên cây được sưởi ấm. Les Airelles Courchevel thuộc top khách sạn độc nhất trên thế giới, giá phòng trung bình khoảng 3.000 USD /đêm.

Courchevel 1850 có tỷ lệ cho thuê hàng ngày cao nhất so với bất kỳ khu nghỉ dưỡng lớn nào trong khu vực.

Khách sạn và Cung điện Les Airelles nằm trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel 1850.

Đối với nhu cầu ăn uống cao cấp, nhiều điểm lưu trú có đầu bếp riêng sẵn sàng nấu bất cứ món nào mà vị khách giàu có mong muốn. "Chẳng hạn như nếu bạn muốn tôm hùm vào lúc nửa đêm, bạn sẽ được đáp ứng", India Hogg (22 tuổi) - chủ nhà gỗ chalet 5 sao - chia sẻ.

Ngoài ra, Courchevel có 14 nhà hàng được xếp hạng Michelin và 8 nhà hàng có sao. Đặc biệt, ít nhất 6 nhà hàng trong số đó thuộc Courchevel 1850.

Nhà hàng Bagatelle Courchevel nổi tiếng và nhà hàng đạt sao Michelin - Le Restaurant de Cheval Blanc Courchevel.

Hogg cho biết các những bữa ăn rất ấn tượng và tất nhiên đắt đỏ. "48 euro cho một chiếc burger thường là thứ rẻ nhất trong thực đơn", cô nói.

Ngoài những bữa ăn ngon, có rất nhiều nơi giải trí hoặc thư giãn sau khi trượt tuyết. Điểm dừng chân phổ biến phải kể đến là nhà hàng Pháp - Địa Trung Hải sống động cùng tầm nhìn 360 độ ra những đỉnh núi tuyết.

Trải nghiệm sang trọng

Những người thuộc giới siêu giàu đến Courchevel 1850 để trượt tuyết. Ngôi làng có đường trượt tuyết phù hợp với mọi người. Từ cung đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu, trung cấp hay chuyên nghiệp.

Du khách tại Courchevel 1850.

Du khách cần trả một khoản tiền khá lớn để tham gia hoạt động này. Vé sáu ngày cho toàn bộ khu vực Courchevel có giá 336 USD .

Nhiều du khách đã bỏ qua trải nghiệm ghế treo trên dây cáp (chairlift). Thay vào đó, họ chọn trượt tuyết bằng trực thăng. Máy bay trực thăng sẽ đưa những người trượt tuyết và người trượt ván trên tuyết xuống những vùng núi hẻo lánh.

Trải nghiệm này có giá từ 1.238- 3.303 USD tùy thuộc vào số lần họ muốn trượt tuyết trong một ngày.

Nơi đây còn có bộ môn dù lượn cùng nhiều hoạt động mùa đông thu hút khác. Ngôi làng có sân trượt băng, rạp chiếu phim và tường leo núi trong nhà để bạn tham gia.

Khinh khí cầu ở Courchevel.

Tại đây, du khách cũng có cơ hội trải nghiệm các liệu pháp spa xa xỉ. Spa Diane Barriere cung cấp cho bạn phương pháp điều trị bằng trứng cá muối và cryo trị giá 750 USD . Có 5 spa ở Courchevel 1850 và gần 20 spa trải khắp khu nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, các cửa hàng thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Fendi đều có vị trí mặt tiền ở Courchevel 1850.

Courchevel 1850 là nơi tập trung các cửa hàng cao cấp như Louis Vuitton, Dior và Fendi.

Courchevel 1850 không chỉ hấp dẫn vào ban ngày mà còn sống động về đêm.

Những quán bar, club và hộp đêm thời thượng rải khắp ngôi làng. Du khách dễ dàng bắt gặp dòng champagne chảy tràn, DJ chơi đến sáng sớm. Những điểm lưu trú cũng thường tổ chức bữa tiệc náo nhiệt thâu đêm.

Thị trấn trượt tuyết nổi tiếng Courchevel 1850 mang đến loạt trải nghiệm sang trọng, tựa như một xứ sở thần tiên mùa đông quyến rũ.