Khu nghỉ dưỡng lý tưởng tại Hội An giai đoạn bình thường mới

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam dần khởi sắc, khu nghỉ dưỡng Hoiana với thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách ghé Hội An.

Nằm bên bãi biển hoang sơ phía nam Hội An và cách sân bay Đà Nẵng một giờ lái xe, khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana kết nối du khách với vùng đất năng động, giàu bản sắc văn hóa cùng khung cảnh thiên nhiên nên thơ, hữu tình.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng Hoiana nằm trên bãi biển hoang sơ phía nam Hội An.

Được quản lý bởi tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới Rosewood Hotel Groups, 4 thương hiệu khách sạn trong tổ hợp nghỉ dưỡng Hoiana gồm Hoiana Hotel & Suites và 3 khách sạn sắp ra mắt: New World Hoiana Hotel, KHOS Hoiana và Rosewood Hoi An.

Thiên đường nghỉ dưỡng Hoiana được kỳ vọng mang đến không gian tinh tế, dịch vụ lưu trú, ẩm thực đẳng cấp và trải nghiệm giải trí cao cấp với hơn 1.000 phòng nghỉ, phòng suite và villa sang trọng từ 4 thương hiệu khách sạn. Nơi đây còn sở hữu sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn Championship, trung tâm mua sắm bên bờ biển…

Sân golf đạt chuẩn thế giới ngay bên bờ biển xinh đẹp.

Với Hoiana Hotel & Suites, du khách sẽ có kỳ nghỉ cao cấp tại phòng suite rộng hướng biển, tận hưởng dịch vụ cá nhân hoá thượng hạng từ quản gia và đội ngũ khách sạn, thưởng thức bữa ăn hảo hạng tại nhà hàng The Terrace hay ăn nhẹ và nhâm nhi ly cocktail sáng tạo tại nhà hàng The Edge bên hồ bơi vô cực.

Trong thời gian nghỉ dưỡng, du khách có thể trải nghiệm sân golf cao cấp giữa khung cảnh cồn cát cuốn hút, luyện tập tại phòng thể thao với thiết bị tối tân, hay thư giãn tại trung tâm giải trí và mua sắm sang trọng bên bờ biển. Nơi đây cũng tích hợp nhiều dịch vụ hạng sang khác.

Bể bơi vô cực tại khu nghỉ Hoiana.

Những lo lắng về chi phí kỳ nghỉ tại Hoiana được hóa giải, khi khu nghỉ dưỡng mang đến chương trình ưu đãi “Live like a billionaire" với những trải nghiệm độc đáo của cuộc sống xa hoa. Cụ thể, với chương trình “Live like a billionaire”, du khách sẽ bước vào hành trình nghỉ dưỡng sang trọng với đa trải nghiệm.

“Stay like a billionaire” - ưu đãi nghỉ dưỡng chỉ 2 triệu đồng/đêm tại phòng suite khách sạn 5 sao Hoiana Hotel & Suites. Cụ thể gồm: Bữa sáng cho 2 người, dịch vụ quản gia cao cấp, đội ngũ lễ tân hỗ trợ sắp xếp trải nghiệm tham quan cá nhân hoá, các dịch vụ giải trí cấp thế giới, sân golf tiêu chuẩn Championship và nhiều đặc quyền khác.

Chương trình ưu đãi từ 2 triệu đồng/đêm tại phòng suite sang trọng.

“Dine like a billionaire” - trải nghiệm ẩm thực tinh tế cao cấp với bộ sưu tập ẩm thực dát vàng sáng tạo như gỏi cuốn dát vàng, bò bít tết Tomahawk dát vàng, bánh ngọt dát vàng.

Du khách có cơ hội trải nghiệm ẩm thực cao cấp tại Hoiana Hotel & Suites.

“Win like a billionaire” - tham gia vòng quay may mắn “Wheel of gortune” và dành được nhiều cơ hội trúng thưởng các phần quà hấp dẫn.

“Play like a billionaire” - giành giải thưởng quả bóng golf làm từ vàng nếu chiến thắng thử thách “Hole in one" tại sân golf của khu nghỉ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và thời gian áp dụng ưu đãi, độc giả truy cập liên kết tại đây.

Trong trạng thái bình thường mới, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Hoiana vẫn tuân thủ, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Máy đo thân nhiệt và nước rửa tay được lắp đặt tại tất cả điểm ra vào và khu vực công cộng. Phòng nghỉ và không gian chung được khử trùng thường xuyên. Phòng khám y tế tại chỗ được tăng cường thêm nhân viên y tế, cung cấp các xét nghiệm và hỗ trợ cần thiết.

Với những tiện nghi hàng đầu cùng an toàn vệ sinh đạt chuẩn, Hoiana hứa hẹn mang đến cho du khách kỳ nghỉ cùng gia đình và bạn bè trong giai đoạn bình thường mới.