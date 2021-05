Khu 'đất vàng' 20.000 m2 liên quan vụ án thất thoát hàng nghìn tỷ

Tháng 5/2017, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với Công ty Đỉnh Vàng do vi phạm trật tự xây dựng.

Dự án sau đó được yêu cầu điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Lý do, dự án này không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của TP Nha Trang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate. Đây là một trong 10 hồ sơ mà Bộ Công an chuyển cho Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý.