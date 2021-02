Khu dân cư tập trung giới siêu giàu ở Hong Kong

Nằm biệt lập quanh núi Victoria ở độ cao khoảng 550 m so với mực nước biển, The Peak có tầm nhìn đẹp, mát, yên tĩnh và bớt ô nhiễm hơn nhiều so với các khu dân cư đông đúc trong thành phố. Từ lâu, khu này là nơi tập trung sinh sống của nhiều doanh nhân, nhà tài phiệt, chủ ngân hàng và người nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ.