Khu công nghiệp Bình Long giãn cách theo Chỉ thị 16

Cơ quan chức năng xác định các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp Bình Long ở An Giang chưa đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Chiều 7/7, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) ký quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tại khu công nghiệp Bình Long của xã Bình Long. Thời gian giãn cách từ 0h ngày 8/7.

Theo lãnh đạo UBND huyện Châu Phú, tại khu công nghiệp Bình Long đã có trường hợp mắc Covid-19. F1 của người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp Bình Long chưa đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch. Vì vậy, nơi đây có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 rất cao

Việc giãn cách theo Chỉ thị 16 nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn khu công nghiệp Bình Long.

UBND huyện Châu Phú đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Châu Phú và UBND xã Bình Long thiết lập chốt kiểm soát xuyên suốt tại khu công nghiệp Bình Long. Các đơn vị phối hợp phải tổ chức rà soát, sàng lọc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhiều nơi ở miền Tây đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Ảnh: Phương Vũ.

Chiều một ngày trước, UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) cũng có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, áp dụng từ 17h ngày 6/7.

Theo đó, toàn thị trấn Tịnh Biên và khu vực chợ Nhà Bàng (thuộc khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng) giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 17h ngày 13/7.

Khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 tại Tịnh Biên là toàn bộ xã An Nông, xã An Phú, xã Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng (trừ khu vực chợ Nhà Bàng đã áp dụng theo Chỉ thị 16). Thời gian giãn cách đến 17h ngày 13/7 và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình dịch bệnh.

Toàn huyện An Phú cũng đang giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ đến hết ngày 9/7. Đối với thị trấn Long Bình của huyện An Phú, khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 7h ngày 10/7 là khu dân cư ấp Tân Khánh (trừ trụ sở UBND thị trấn Long Bình và Công an thị trấn Long Bình), khu vực tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tổ 9 thuộc ấp Tân Bình.

Xã Khánh Bình của huyện An Phú áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16 thuộc ấp Bình Di đến 11h ngày 14/7.