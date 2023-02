Không xin được việc làm, bố dắt 2 con đi bộ từ Đắk Nông về Trà Vinh

Lên Đắk Nông xin hái tiêu nhưng không được, người cha dắt theo hai con nhỏ đi bộ về Trà Vinh. Rất may, hành trình về quê của 3 cha con được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp sức.

Chiều 9/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông cho hay đơn vị vừa hỗ trợ 3 bố con kể trên về tỉnh Trà Vinh an toàn.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/2, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông, phát hiện một người đàn ông dìu 2 con nhỏ đi trên đường trong đêm tối.

Các cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác đến hỏi thăm và được biết ngày 5/2, anh Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, trú Trà Vinh) dẫn theo hai con nhỏ lên Đắk Nông hái tiêu thuê. Do mùa vụ đã qua, anh Lợi không xin được việc làm. Thời gian này, do không có tiền, anh và các con xin bánh mỳ ăn và ngủ ngoài đường.

Đến sáng 8/2, anh Lợi dẫn hai con nhỏ đi bộ về lại quê Trà Vinh. Khi đến đoạn đường trên thì gặp tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, tổ công tác của Phòng CSGT đã đưa 3 bố con anh Lợi đi ăn uống, đồng thời bắt xe khách để đưa anh và các con về quê an toàn.

Vừa qua, trước và sau dịp Tết Quý Mão, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cũng có chương trình tiếp sức người dân về quê ăn Tết cũng như trở lại nơi làm việc an toàn. Trong đó, lực lượng CSGT cũng hỗ trợ nhiều trường hợp không may gặp nạn trên đường.