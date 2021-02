'Không vì Tết mà nể nang, bỏ qua vi phạm giao thông'

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, khẳng định CSGT sẽ thực hiện nghiêm công tác tuần tra, không vì Tết mà nể nang, bỏ qua vi phạm.

Trao đổi với Zing dịp sát Tết Tân Sửu, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, nhìn lại những bước đi của lực lượng công an thủ đô sau một năm có nhiều sự kiện quan trọng. Ông cũng nêu những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết.

Xử nghiêm các vi phạm dịp Tết

- Công an Hà Nội đã có kế hoạch như thế nào để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Tân Sửu, thưa ông?

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an Hà Nội đã chủ động triển khai 4 kế hoạch cao điểm nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố dịp Tết Dương lịch, Tết Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021.

Trong từng kế hoạch, công an thành phố đặt ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể và giao trách nhiệm cho từng lực lượng, từng đơn vị để nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm hiệu quả cao.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Hồng Quang.

Trong lĩnh vực giao thông, công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính, chủ yếu dẫn đến ùn tắc và tai nạn.

Trong đó, chúng tôi tập trung vào các chuyên đề về vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; vi phạm liên quan đến đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn; vi phạm về sử dụng lòng đường, hè phố…

- Những biện pháp nào đã được công an thành phố áp dụng để xử lý tình trạng nhồi nhét, đón, trả khách dọc đường vốn rất nóng trong dịp Tết?

- Trong kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường, đặc biệt tập trung xử lý các nhóm xe kinh doanh vận tải. Các hành vi này gồm: Dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe chạy “rùa bò” đón khách; chở quá số người quy định...

Trong những ngày Tết, mọi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm. Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội

Khi phát hiện trường hợp chở quá số người theo quy định, CSGT sẽ yêu cầu lái xe bố trí ngay phương tiện khác, hạn chế ảnh hưởng đến hành khách. Tất cả trường hợp vi phạm sẽ được thống kê, gửi Sở GTVT đề nghị rút giấy phép hoặc “đình lái, đình tài” đối với các nhà xe, lái xe vi phạm nhiều lần.

Đối với người dân, Công an Hà Nội khuyến cáo nêu cao ý thức, tự giác bắt xe ở bến xe, điểm đỗ theo quy định. Khi gặp tình trạng vi phạm thì nhanh chóng tố giác, hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý.

- Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tết năm nay của Công an Hà Nội có gì khác?

- Với vai trò là một trong những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nơi tuyến đầu, Công an Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các khuyến cáo của ngành y tế với tinh thần chủ động phản ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn, nhưng bình tĩnh, không hoang mang.

Thứ nhất, Giám đốc Công an Hà Nội quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K.

Công an Hà Nội đảm bảo phòng dịch Covid-19 khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Quang.

Thứ hai, Công an Hà Nội tăng cường quản lý chặt người nước ngoài, rà soát công tác quản lý lưu trú nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép, quá hạn tạm trú. Xử lý các cá nhân, tổ chức, môi giới người nhập cảnh trái phép.

Thứ ba, các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, phát hiện và xử lý theo đúng quy định những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; tuyên tuyền cho người dân hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức lễ hội, các sự kiện hội họp, tổng kết.

Công an Hà Nội quyết tâm cùng với ngành y tế, quân đội và chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội

Thứ tư, chúng tôi quyết tâm không để lây lan dịch bệnh tại các trại tạm giam và nhà tạm giữ. Thông báo tạm dừng việc thăm gặp của người nhà can phạm, phạm nhân để hạn chế tiếp xúc. Kiểm soát chặt chẽ nguồn cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm vào các trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải sử dụng khẩu trang, nước rửa tay theo đúng quy định khi tiếp xúc với nhân dân. Khi tuần tra kiểm soát phải tuân thủ theo các quy định phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn phải sử dụng ống thổi một lần đo định lượng, bỏ qua bước dùng phễu thổi đo định tính như trước.

Với tinh thần trên, Công an Hà Nội quyết tâm cùng với ngành y tế, quân đội và chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

- Dư luận cho rằng có tình trạng nể nang, bỏ qua vi phạm giao thông trong dịp Tết. Điều này cũng được Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu phải làm dứt điểm tại lễ ra quân năm an toàn giao thông 2021. Công an Hà Nội xử lý tình trạng này như thế nào?

- Trong kế hoạch và hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đặc biệt trong những ngày Tết, mọi hành vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định. Chúng tôi đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm công tác tuần tra, không có chuyện vì Tết mà nể nang, bỏ qua vi phạm.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh Đại hội Đảng XIII là thắng lợi quan trọng

- Thủ đô Hà Nội là địa phương tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công an thành phố Hà Nội đã có những phương án thế nào để đảm bảo an ninh cho đại hội?

- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trên địa bàn Hà Nội (25/1 đến 1/2) là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của toàn lực lượng.

Trước khi đại hội diễn ra nhiều tháng, Công an Hà Nội đã lên các phương án để tính toán, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về con người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, hậu cần.

Thời gian trước, trong khi diễn ra đại hội, công an thành phố huy động toàn bộ quân số ứng trực, sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi tập trung phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại, khủng bố; không để xảy ra phá hoại, kẻ xấu xâm nhập, trà trộn vào khu vực bảo vệ gây mất an ninh, trật tự ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hải Nam.

Chúng tôi cũng xây dựng các phương án chi tiết đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho từng hoạt động của đại hội như phân luồng trên các tuyến đường đại biểu trực tiếp đi qua; phân luồng từ xa không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; phương án phục vụ công tác bảo vệ, đón, dẫn các đại biểu từ sân bây về nơi lưu trú...

Phương án đảm bảo an ninh được thực hiện theo 3 vòng. Các lực lượng được bố trí ngay từ các vòng ngoài, tại các chốt giao thông trọng điểm dẫn vào thành phố và khu vực xung quanh các tuyến diễn ra đại hội để hỗ trợ các chốt trong trung tâm, tuyến dẫn và bảo vệ đoàn.

Các kế hoạch được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng trước khai mạc 10 ngày để người tham gia giao thông nắm được, lựa chọn lộ trình và khung thời gian di chuyển phù hợp.

Thành công của đại hội là thắng lợi quan trọng và là niềm tự hào của toàn thể lực lượng Công an thủ đô Hà Nội khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

- Việc phát triển khoa học, công nghệ trong tuần tra, xử lý vi phạm là vấn đề được Bộ Công an quan tâm chỉ đạo. Xin ông cho biết lực lượng CSGT Hà Nội đã có những bước đi như thế nào để ứng dụng các thành tựu của công nghệ vào quá trình làm nhiệm vụ?

- Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng CSGT thủ đô tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác.

Thời gian qua, chúng tôi cũng chủ động báo cáo Bộ Công an cho phép trang bị đồng bộ cho CSGT các phương tiện, công cụ hỗ trợ nhằm xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT chính quy, hiện đại. Điển hình là cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi.

Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Thông qua hệ thống bản đồ số hiển thị tại trung tâm, CSGT có thể điều khiển, kiểm soát được tình trạng hoạt động của các nút đèn tín hiệu trên toàn thành phố.

Hệ thống camera giám sát của Công an Hà Nội được đưa vào sử dụng với 3 tính năng quan trọng gồm: Tính năng quan sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, có khả năng lưu trữ hình ảnh làm tài liệu, chứng cứ; tính năng tự động phát hiện phương tiện vi phạm và tính năng đo đếm lưu lượng phương tiện phục vụ điều tiết giao thông từ trung tâm.

Việc vận hành trung tâm còn hỗ trợ cho các lực lượng chức năng trong công tác xử phạt qua hệ thống camera hay còn gọi là phạt nguội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân và phục vụ một số công tác nghiệp vụ khác của ngành công an.

Ngoài ra, chúng tôi cũng báo cáo Bộ Công an trang bị thí điểm camera dạng bút cho CSGT để phục vụ củng cố hồ sơ, tài liệu đối với các trường hợp không hợp tác, chống người thi hành công vụ. Đây là một biện pháp để giúp lãnh đạo, chỉ huy phòng ngừa sai phạm, tiêu cực và giám sát cán bộ, chiến sĩ trong lúc làm nhiệm vụ.