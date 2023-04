Không trả phí cho Twitter, nhiều người nổi tiếng bị xóa tích xanh

Theo Variety, từ ngày 20/4, khi truy cập vào tài khoản của nhiều ngôi sao trên Twitter, người hâm mộ không còn thấy dấu tích xanh trong phần hồ sơ của họ. Nguyên nhân là các ngôi sao này không đăng ký chương trình tích xanh trả phí mới của nền tảng do Elon Musk sở hữu.

Hiện, tài khoản của Justin Bieber, Selena Gomez, Kim Kardashian, Katy Perry, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Naomi Campbell, Harry Styles, Victoria Beckham, Jay-Z, Cristiano Ronaldo... đều mất dấu tích xanh.

Động thái này diễn ra sau hơn 4 tháng Twitter ra mắt dịch vụ đăng ký Twitter Blue, cung cấp tích xanh xác minh người dùng cho bất kỳ ai sẵn sàng chi trả 8 USD /tháng. Mạng xã hội này cũng loại bỏ nhiều biện pháp bảo vệ kiểm duyệt nội dung, vốn dùng để sàng lọc những tài khoản mạo danh và truyền bá thông tin sai lệch.

"Trước khi Elon Musk thay đổi việc cho phép bất kỳ ai cũng có dấu tích xanh, Twitter có hơn 420.000 tài khoản được xác minh. Ban đầu, mục tiêu của chương trình xác minh là giúp mọi người tránh nhầm lẫn tài khoản của người nổi tiếng với những kẻ mạo danh", Variety viết.

Ngay sau khi mất dấu xác nhận của mình, tiền vệ Mason của Chelsea chia sẻ: "Trong những năm qua, tôi rất thích kết nối với các bạn trên Twitter. Đáng tiếc, nền tảng này đang thay đổi nên tôi quyết định xóa tài khoản".

Theo Mirror, Kim Kardashian và Victoria Beckham là hai ngôi sao thường xuyên dùng nền tảng này để trò chuyện, PR sản phẩm. Hiện, họ vẫn giữ im lặng trước vụ việc.

Một trong những tài khoản nổi tiếng nhất có dấu tích xanh là của Taylor Swift với 92,5 triệu người theo dõi. Cô được duy trì xác minh vì đã đăng ký Twitter Blue.

Cuối tháng 10/2022, tỷ phú Elon Musk chi khoảng 44 tỷ USD mua lại Twitter và nhanh chóng thực hiện các thay đổi. Khi nghe thông tin Musk lên nắm quyền, Gigi Hadid, Lưu Tư Mộ, Rob Reiner và hàng loạt ngôi sao tuyên bố từ bỏ nền tảng mạng xã hội này.

