Không tổ chức tập trung ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 chưa thể diễn ra theo hình thức tập trung do dịch bệnh phức tạp.

Ngày thơ Việt Nam là lễ hội văn hóa được tổ chức vào rằm tháng giêng hàng năm. Ba năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày hội có sự gián đoạn và thay đổi hình thức tổ chức.

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, ngày thơ lần thứ 20 chưa thể diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Thay vào đó, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức bằng các hình thức trực tuyến trên các phương tiện cho phép.

Thông tin từ một số ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn cho hay các chương trình trực tuyến đang được chuẩn bị. Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên… sẽ có những chương trình trực tuyến phù hợp, kết hợp các hoạt động của hội văn học nghệ thuật địa phương. Tại TP.HCM, đài truyền hình và đài phát thanh sẽ có chương trình về ngày thơ phát sóng đúng rằm tháng giêng.

Hình ảnh tại Ngày thơ Việt Nam năm 2017. Ảnh: Quỳnh Trang.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng gửi công văn tới tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tổ chức ngày thơ lần thứ 20.

Công văn nêu vì tình hình dịch bệnh có thể có những biến động khó lường và vì sự an toàn cho từng người dân, cả xã hội, Hội Nhà văn đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội văn học nghệ thuật của các tỉnh thành dựa trên tình hình dịch bệnh cụ thể ở địa phương để có cách tổ chức Ngày thơ phù hợp, an toàn.

Công văn do Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ký, có viết: “Năm 2021 là một năm khó khăn, nhiều thách thức và cả mất mát đối với đất nước bởi đại dịch Covid-19. Nhưng trong khó khăn, thách thức và mất mát ấy, tinh thần Việt Nam lại một lần nữa hiện ra với vẻ đẹp văn hóa cao thượng và ý chí sống mãnh liệt như đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đó là tình yêu thương đồng loại, sự dâng hiến cho cộng đồng, là sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân cho sự bình an của con người và sự phát triển của đất nước, đặc biệt là niềm hy vọng lớn lao của con người Việt Nam vào một tương lai tốt đẹp hơn”. Do đó, ngày thơ lần thứ 20 sẽ có chủ đề “Hãy sống và hy vọng”.

Ngày thơ Việt Nam tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam, được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm. Ngày thơ đã trở thành lễ hội văn hóa đẹp mỗi dịp đầu xuân năm mới. Từ điểm tổ chức đầu tiên ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh thần của ngày thơ lan tỏa ra mọi miền, được tổ chức ở một số địa phương trong cả nước.