Không theo tiêu chuẩn chung, các bạn gái để ước mơ lên tiếng

Không đi theo các khuôn mẫu cũ, tinh thần hiện đại, tự tin, độc lập và yêu thương bản thân là “chuẩn mực” mới được các bạn gái hướng đến trong thời đại công nghệ số.

“Để mình kể bạn nghe, khi mình nói về ước mơ làm hoa hậu, có người ủng hộ nhiệt thành, cũng có người buông nhẹ vài câu bâng quơ "Thi hoa hậu chỉ để đổi đời, chỉ cần đẹp đẽ trình diễn là xong, chọn công việc ổn định vẫn hơn…” là một đoạn chia sẻ từ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khi nói về ước mơ đội vương miện. Hay như Mai Âm Nhạc, từng tạm gác lại “ước mơ chung” của mọi người mà theo đuổi con đường viết nhạc đọc rap được nhận định khó thể trở thành một công việc ổn định nuôi sống bản thân.

Xã hội hiện đại, nhưng vẫn có không ít cô gái phải đối mặt với những định kiến từ mọi người xung quanh khi bày tỏ ước mơ: Làm con gái tại sao lại chơi bóng đá? Làm con gái học cao để làm gì? Tại sao lại chọn nghề không phù hợp với phái nữ? Sao không lập gia đình ổn định ở tuổi 25?...

Không dễ để nhìn thấy, nhưng chiếc hộp định kiến vô hình này luôn ở đó và đôi khi khiến họ tự nghi hoặc về những quyết định của chính mình. Chỉ cần làm khác đi với lộ trình mà mọi người đã vạch sẵn, vươn mình ra khỏi chữ “đủ” mà ai ai cũng lấy làm công thức, họ sẽ nhận lấy thái độ không đồng tình.

Với các bạn gái, đôi khi việc chia sẻ về một ước mơ nào đó không phù hợp kỳ vọng của mọi người xung quanh, khác biệt so với phần lớn cộng đồng… mang đến nhiều ngần ngại. Suy nghĩ “Con gái như vậy là đủ rồi” là rào cản, ngăn cách mỗi người nỗ lực chạm tay đến ước mơ riêng.

Thực tế, mỗi cô gái có quyền được ước mơ, làm những điều mà bản thân mong muốn. Lựa chọn thuộc về cá nhân, không ai có thể thay bạn quyết định rẽ hướng trái hay phải để đạt đến hạnh phúc của mình.

Với nhiều cô gái, sự quyết tâm, tự tin đã đưa họ vượt lên mọi định kiến để hiện thực hóa ước mơ. Đơn cử, makeup artist Quách Ánh lựa chọn trở thành chuyên gia trang điểm vào giai đoạn mà khái niệm này vẫn còn xa lạ, mơ hồ. Nhưng bằng thực lực và đam mê, cô chứng minh cho mọi người thấy con đường đã lựa chọn là đúng đắn, đồng thời gặt hái được những thành công nhất định.

Hay thay vì trở thành một cô nhân viên văn phòng tài giỏi, chân sút Huỳnh Như đã theo đuổi ước mơ riêng để trở thành tuyển thủ quốc gia, khoác lên mình màu cờ sắc áo, không ít lần mang về niềm vinh quang và tự hào cho bộ môn bóng đá nữ Việt Nam trên trường đấu quốc tế.

Những cô gái quen mặt biết tên, có sức ảnh hưởng như Quách Ánh, Thiên Ân, Huỳnh Như… đều từng đối mặt khó khăn trên hành trình định hình và theo đuổi ước mơ riêng. Nhưng thay vì chùn chân trước những nỗi e sợ mơ hồ, họ nỗ lực từng bước, leo lên từng bậc thang để tận hưởng thành quả của quá trình tự do làm điều mình muốn.

Nếu là một cô gái đang loay hoay với những hoạch định tương lai, chẳng biết nên vâng lời theo kế hoạch đã sắp đặt hay đi theo ước mơ của riêng mình, đây là lúc bạn cần suy nghĩ và đưa ra quyết định. Niềm hạnh phúc của việc sống ổn định, an nhàn sẽ có, nhưng niềm hạnh phúc khi được làm đúng với những gì mình ước mơ càng rực rỡ, lấp lánh hơn. Là cô gái của thế kỷ mới, bạn có đủ nền tảng để tự tin theo đuổi ước mơ và tỏa sáng theo cách mong muốn.

