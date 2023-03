Không thể tìm người yêu sau khi tham gia show hẹn hò

Chelsea Vaughn thấy khó khăn khi kiếm đối tượng tiềm năng trên ứng dụng hẹn hò, bởi nhiều người hẹn gặp cô không phải để tìm hiểu nhau.

Chelsea Vaughn (30 tuổi), người mẫu tại Mỹ, tham gia chương trình thực tế The Bachelor (Anh chàng độc thân) năm 2021. Đây là show hẹn hò, đang phát sóng mùa 27, có mô-típ một người đàn ông chọn bạn gái trong số 25 thí sinh nữ.

“Hẹn hò ở New York đã khó trước khi tôi tham gia chương trình. Bây giờ, điều này thậm chí còn khắc nghiệt hơn”, Vaughn chia sẻ với The New York Post.

Cô nói thêm: “Trong thế giới The Bachelor, tất cả điều bạn nhận được là mặt trái của việc nổi tiếng. Chúng tôi không thực sự có tên tuổi, nhưng khi ra đường, nhiều người vẫn nhận ra và xin chụp ảnh với tôi”.

Vaughn đăng ký tham gia chương trình vào tháng 6/2020 vì bị thu hút bởi nam chính Matt James - “anh chàng độc thân” da đen đầu tiên, tình cờ sống ở Lower East Side, New York.

Nữ người mẫu bị loại vào tuần thứ 6 và trở về nhà ở Bushwick vào tháng 11/2020. Nhưng theo hợp đồng, cô không được phép sử dụng ứng dụng hẹn hò hoặc công khai mối quan hệ tình cảm nào trong vòng 4 tháng, cho đến khi các tập mà cô góp mặt lên sóng.

“Điều đó khiến cuộc sống cá nhân của tôi bị đình trệ suốt nhiều tháng”, Vaughn giải thích.

Với Vaughn, hẹn hò ở New York đã đủ khó khăn trước khi cô tham gia chương trình hẹn hò. Ảnh: Craig Sjodin/ABC.

Khi được tự do hẹn hò trở lại, Vaughn do dự khi truy cập ứng dụng hẹn hò dành cho giới thượng lưu Raya.

“Đây không phải nơi lý tưởng dành cho tôi. Tôi không hẹn hò kể từ đó vì không gặp đối tượng tiềm năng nào”, cô nói.

Vaughn thích sự riêng tư mà Raya mang lại vì người dùng không thể chụp màn hình thông tin của người khác và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong quá khứ, cô từng bị phát tán hồ sơ hẹn hò trên Reddit và hứng chịu sự đàm tiếu của dân mạng.

Vaughn cho biết việc tham gia show hẹn hò sẽ giúp ích cho nghề nghiệp của cô, nhưng không phải khía cạnh tìm bạn đời. Thực tế, nhiều đàn ông không biết cô là ngôi sao truyền hình thực tế bởi 77% khán giả của chương trình là phụ nữ.

“Thế nhưng, tôi cũng có những buổi hẹn hò mà nghĩ rằng đối phương không biết mình là ai. Rồi sau 2 giờ hẹn hò, họ nói là biết và được bàn cùng phòng nhờ cậy ‘Hãy đưa cô ấy về nhà để chúng tôi gặp mặt’”, cô kể.

Vaughn cảm thấy không công bằng khi đối tượng hẹn hò có thể tìm kiếm thông tin về mình trên Internet và đọc được những điều riêng tư cô từng chia sẻ.

Hẹn hò ngoài đời cũng khó khăn. Nhiều đàn ông tiếp cận Vaughn, nhưng chủ yếu là để xin bức ảnh mang về nhà cho người thân.

Cô lấy ví dụ: “Đó có thể là ‘Ôi Chúa ơi, tôi xem chương trình với bạn gái. Tôi có thể chụp với cô một bức ảnh được không?’. Đôi khi, tôi cũng phải chủ động hỏi bạn hẹn: ‘Anh đã có người yêu hay chưa?’”.