Không thể nói Messi thất bại ở PSG

Siêu sao người Argentina lần đầu tiên bị la ó trong màu áo CLB và có thành tích bàn thắng khiêm tốn ở giải VĐQG Pháp mùa này.

Lionel Messi còn cơ hội thi đấu 4 trận ở Ligue 1 mùa 2021/22, nhưng anh khó cứu vãn thành tích ghi bàn tệ hại. Chân sút của Paris Saint-Germain chỉ mới 4 lần nổ súng tại giải VĐQG Pháp. Tính trên mọi mặt trận, Leo ghi được 9 bàn sau 30 lần ra sân.

Hồi tháng 3, những tiếng la ó hướng vào Messi từ CĐV PSG cũng được xem như chỉ dấu cho thấy Leo trải qua mùa giải đáng quên. Nhưng có thật sự là siêu sao 34 tuổi chơi kém trong năm đầu tiên khoác áo đội bóng thủ đô Paris?

Lionel Messi trải qua mùa giải đầu tiên thăng trầm cùng Paris Saint-Germain. Ảnh: Reuters.

Sự thích nghi

Kể từ khi sang PSG, Messi không còn sở hữu tỷ lệ ghi bàn cao như trước đây. Trong 12 mùa giải gần nhất chơi cho đội chủ sân Camp Nou, Messi ghi ít nhất 25 bàn thắng ở giải VĐQG mỗi mùa. Tại La Liga 2011/12, Leo ghi tới 50 bàn. Sự sụt giảm số bàn thắng của Leo đến từ nhiều nguyên nhân.

Ligue 1 rõ ràng là một giải đấu khác nhiều so với La Liga. Bản thân Leo thừa nhận bóng đá Pháp đậm tính thể lực và tốc độ hơn Tây Ban Nha. Luis Suarez tiết lộ rằng Messi than phiền với anh về thời tiết lạnh giá ở Paris vào mùa đông. So với khí hậu nắng ấm tại Barcelona, Messi phải thích nghi khá nhiều khi sang Pháp sinh sống.

"Ở Tây Ban Nha, tất cả đội đều cố gắng cầm bóng nhiều hơn", Messi nhận xét. "Sự khác biệt lớn nhất giữa Ligue 1 và La Liga nằm ở mặt thể chất". HLV Mauricio Pochettino cũng giải thích thách thức mà cầu thủ đồng hương của ông phải đối mặt.

"Trong bối cảnh dịch bệnh, chấn thương và việc phải phục vụ đội tuyển quốc gia Argentina khiến Leo ít có cơ hội thích nghi tại môi trường mới", thuyền trưởng PSG nói vào tháng 2. "Leo không bao giờ bào chữa và chúng tôi cũng vậy. Nhưng rõ ràng anh ấy chưa bao giờ chơi ở một câu lạc bộ khác ngoài Barcelona".

Cựu HLV Tottenham khẳng định: "Khi bạn đến một đội bóng mới, bạn cần thời gian thích nghi và hòa nhập. Leo mất thời gian đầu mùa để làm quen với PSG".

Emmanuel Petit đồng ý với đánh giá từ Pochettino. Cựu danh thủ người Pháp cho rằng kể từ khi Messi được thi đấu thường xuyên hơn, ngôi sao mang áo số 30 vẫn thể hiện những phẩm chất đặc biệt của mình.

Messi trở thành người điều tiết lối chơi, châm ngòi cho các pha tấn công của PSG. Cứ 138 phút thi đấu tại Ligue 1 mùa này, Messi có 1 kiến tạo. Trong lần đầu tiên chơi ở một giải VĐQG khác ngoài La Liga, Leo tụt giảm thê thảm về số bàn thắng, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung cả đội không hề đi xuống.

Anh có 13 kiến tạo cho các đồng đội ở PSG mùa này, nằm trong số những chân chuyền hay nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu. Chỉ Thomas Muller (18 kiến tạo) và Kylian Mbappe (15 kiến tạo) có thành tích tốt hơn Messi.

Xét về số cơ hội ăn bàn rõ rệt (big chances), Messi cũng chỉ kém một mình Neymar trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Leo có 17 lần mở ra các pha dứt điểm ngon ăn cho đồng đội tại Ligue 1 mùa này.

Cú dứt điểm thành bàn đẹp mắt của Messi vào lưới Lens tuần trước đem về chức vô địch Ligue 1 mùa này cho PSG. Ảnh: Ảnh: Reuters.

Nỗi thất vọng Champions League

Những lời chê bai dành cho Messi có thể đến từ màn trình diễn mờ nhạt tại Champions League, nơi siêu sao 34 tuổi nhìn PSG bị Real Madrid loại cay đắng ở vòng 16 đội.

Người ta có quyền kỳ vọng nhiều hơn ở một cầu thủ từng giành 7 Quả bóng vàng trong sự nghiệp. Messi cũng nhận mức lương hơn 40 triệu euro/mùa tại PSG, cao hàng đầu của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể và thật khó để hướng mũi dùi hoàn toàn về phía Leo. Nói như lời HLV Pochettino, thì PSG tự thua Real Madrid là chính. Ở trận lượt đi trước "Los Blancos", Messi cầm nhịp trận đấu và giúp PSG tạo ra thế trận áp đảo đại diện Tây Ban Nha.

Sai lầm từ thủ môn Gianluigi Donnarumma hay tâm lý thi đấu yếu đuối của dàn sao PSG chính là nguyên nhân lớn cho thất bại của họ ở Champions League. Messi không phải thủ lĩnh của PSG và chỉ là tân binh ở sân Parc des Princes.

Anh cũng thiếu chút may mắn trong các pha dứt điểm tại Ligue 1 mùa này. Siêu sao người Argentina 8 lần sút trúng cột dọc hoặc xà ngang đối thủ mùa này. Không cầu thủ nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này sút trúng khung thành nhiều hơn Leo.

Cần nhớ rằng dù ghi ít bàn cho PSG mùa này, nhưng Messi luôn biết cách để lại dấu ấn. Không ai có thể pha đi bóng rồi ghi bàn hoàn hảo của Messi vào lưới Man City ở vòng bảng Champions League hồi đầu mùa. Cú dứt điểm thành bàn đẹp mắt từ Leo trong trận đấu trước Lens tuần trước cũng giúp PSG chính thức vô địch Ligue 1.

Khi cần, Messi vẫn biết cách tạo ra ma thuật của riêng mình. Chính vì thế, người ta không thể nói Messi trải qua mùa giải 2021/22 thất bại trong màu áo PSG. Có thể màn trình diễn của Leo tại Champions League mang đến chút thất vọng, nhưng anh còn cơ hội làm lại ở mùa giải sang năm.