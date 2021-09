Không thể ghi hình, game show âm nhạc Việt đội lên 25 tập

Việc ghi hình online khiến các cuộc thi âm nhạc hạn chế về âm thanh, hình ảnh. Kế hoạch phát tập chung kết cũng bị thay đổi so với dự kiến ban đầu.

Tính tới tập 19 lên sóng ngày 26/9, The Heroes đã có 7 tập được thực hiện theo cách thức ghi hình tại nhà. Suốt từ tập 8 đến hiện tại là tập 15 của Sàn đấu vũ đạo cũng được quay với phương pháp tương tự.

Lần hiếm hoi, Vpop có những cuộc thi âm nhạc kéo dài tới 19 tập vẫn chưa diễn ra vòng chung kết để tìm được quán quân. Đây cũng là lần đầu, các chương trình âm nhạc có nhiều tập được ghi hình tại nhà đến vậy.

Dịch bệnh khiến các chương trình âm nhạc lên sóng thời gian qua phải thay đổi hoàn toàn lịch trình so với dự kiến ban đầu.

Nỗ lực cải thiện chất lượng chương trình

Hầu hết cuộc thi chẳng hạn The Heroes, Sàn đấu vũ đạo hay Solo cùng Bolero rơi vào tình trạng phải ghi hình tại nhà trong suốt nhiều tuần qua. Trong khoảng hai tuần đầu kể từ khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16, các ê-kíp tỏ ra khá lúng túng trong việc tìm phương pháp thay thế khi không thể ghi hình tại trường quay.

Thời điểm đó, hầu hết chương trình áp dụng phương án giao lưu trực tuyến. Ở đó, các giám khảo, thí sinh cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hàng ngày trong thời điểm giãn cách.

Han Sara cùng các nghệ sĩ của The Heroes ghi hình tại nhà. Ảnh: NVCC.

Tập 12 lên sóng đầu tháng 8 của The Heroes khai thác những câu chuyện chưa kể nơi hậu trường của Erik, Han Sara, Mỹ Anh, Quân A.P, Orange và Lona. Sang tập 13 được phát một tuần sau đó, ê-kíp tập trung vào chia sẻ của những thí sinh còn lại.

Trong khi đó, Sàn đấu vũ đạo ngoài để MC trò chuyện với các thí sinh, biên đạo còn chiếu lại tư liệu của các vở diễn nổi tiếng. Rõ ràng những chương trình giao lưu như thế không thể hấp dẫn như khi ghi hình trực tiếp có hàng trăm người thực hiện.

Thậm chí, việc có tới vài tập giao lưu trong thời gian đầu, cụ thể The Heroes là 3 tập khiến các chương trình trở nên khá nhàm chán.

Sau vài tuần, các ê-kíp dần thích ứng hơn với việc ghi hình tại nhà. Họ đưa ra những thử thách mới để thí sinh thực hiện được sự sáng tạo và phù hợp hơn với tính chất của một chương trình âm nhạc thay vì chỉ ngồi trò chuyện như trước.

Chẳng hạn tập 14 của The Heroes, UNI5 tự thực hiện MV tại nhà cho ca khúc Bài ca cách ly, Han Sara thức thâu đêm để hoàn thiện phần hình ảnh cho ca khúc mới To The Moon. Những tập sau đó của chương trình, các nghệ sĩ giới thiệu nhiều sản phẩm mới, chẳng hạn Erik với Dịu dàng em đến.

Phần hình ảnh tuy không thể chất lượng như khi ghi hình trực tiếp bởi những hạn chế về bối cảnh, thiết bị, chưa kể các nghệ sĩ phải tự quay nhưng những sản phẩm như vậy cũng phần nào thể hiện được sự sáng tạo, mới mẻ.

Dịu dàng em đến là sản phẩm đầu tiên Erik tự lắp đặt thiết bị, tự quay và chuẩn bị mọi thứ. MV hiện đạt hơn một triệu lượt xem với nhiều phản hồi tích cực. MV có phông đơn giản, thiên về màu pastel nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng tận dụng được đồ họa để thay thế bối cảnh đơn điệu.

Với Nhắn tới khoảng trời em, Quân A.P cũng tự quay hình tại nhà. Anh tận dụng mọi vật dụng và tạo nên một MV lãng mạn, ngọt ngào. Nam ca sĩ cho thấy sự chỉn chu trong từng góc máy khiến master Khắc Hưng liên tục khen “đáng yêu” khi xem MV.

Chất lượng phần âm nhạc trong các tập thi gần đây của The Heroes khá tốt. Ngay cả những ca khúc cũ cũng được các nghệ sĩ làm mới với bản phối khác biệt hơn. Ở tập mới nhất, Erik cùng Han Sara làm mới Chưa bao giờ mẹ kể hay Mỹ Anh thể hiện bài hát kinh điển Can’t Take Me Eyed Off You với lối xử lý hoàn toàn khác biệt so với bản gốc.

MV của Erik được quay tại nhà nhưng chỉn chu về hình ảnh. Ảnh: NVCC.

Cả ê-kíp lẫn các nghệ sĩ của The Hereos đã cho thấy sự nỗ lực trong bối cảnh không thể ghi hình vì dịch.

Với Sàn đấu vũ đạo, vì chương trình tập trung vào vũ đạo nên việc ghi hình tại nhà là một thách thức lớn. Chưa kể, quá trình kết nối để tập luyện giữa các nghệ sĩ với biên đạo cũng gặp nhiều trở ngại nên phần thi trong vài tập gần đây chưa thật chỉn chu, còn nhiều hạn chế.

Phạm Đình Thái Ngân, STE Dante Thông là một trong những đội thi của tập 15 lên sóng ngày 18/9. Phạm Đình Thái Ngân và STE Dante Thông tự quay video tại nhà sau đó ghép lại thành bài thi hoàn chỉnh.

Bài thi của họ mắc nhiều lỗi, chẳng hạn video cắt mất đầu hay cái bóng trong gương lọt vào khung hình. Giám khảo nhận xét hai thí sinh chỉ đủ tốt chứ chưa thể hiện được năng lượng và sự tương tác.

Chưa biết ngày ghi hình chung kết

Trước thông tin thành phố từng bước nới lỏng giãn cách xã hội từ tháng 10, các ê-kíp háo hức với việc được ghi hình trở lại để sớm hoàn thành các vòng thi quan trọng.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing, đại diện của The Heroes và Sàn đấu vũ đạo cho biết chưa thể tính chính xác ngày ghi hình tiếp theo. Họ vẫn đang chờ đợi quyết định chính thức để đưa ra các phương án mới.

"Theo kế hoạch ban đầu, tập 13 sẽ là chung kết của Sàn đấu vũ đạo. Tuy nhiên, hiện ê-kíp mới quay được 5 tập thi chính thức và 10 tập lấp sóng theo cách thức ghi hình online. Việc ghi hình kéo dài so với dự kiến ban đầu cũng ảnh hưởng nhiều tới khâu chi phí nhưng chúng tôi không còn cách nào khác”, đại diện của Sàn đấu vũ đạo cho biết.

Sàn đấu vũ đạo kéo dài thời gian phát sóng vòng chung kết. Ảnh: BTC.

“Nếu tháng 10, các quy định giãn cách được nới lỏng, chúng tôi ghi hình tập tiếp theo. Tuy nhiên, nếu quy định là các ê-kíp chỉ dưới 10 hoặc 20 người, chúng tôi khó lòng ghi hình được. Do đó, hiện chúng tôi vẫn chờ quy định mới cũng như sắp xếp của nhà đài”, người này nói thêm.

Ê-kíp The Heroes cũng chưa xác định được ngày ghi hình chung kết dù lịch phát sóng đã bị kéo dài thêm ít nhất 4 tập so với dự kiến. Ban đầu, The Heroes lên kế hoạch quay tập 15 là chung kết. Tuy nhiên, vì dịch bệnh, ê-kíp phải ghi hình online nên dù đã phát tới tập 19 nhưng vòng bán kết vẫn chưa thể diễn ra.

“Ngay khi có quy định nới lỏng giãn cách, chúng tôi sẽ ghi hình vòng bán kết và chung kết. Ban đầu, chương trình dự kiến 15 tập sẽ kết thúc. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, có lẽ tới tập 25, chương trình mới phát vòng chung kết", đại diện The Heroes cho biết.