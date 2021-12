Không sở hữu thành tích xuất sắc có đỗ đại học hàng đầu New Zealand?

Đến hôm nay, Vũ Minh Anh (du học sinh New Zealand) vẫn vui khi biết mình được chuyển tiếp vào Đại học Auckland (New Zealand), chuyên ngành Điều dưỡng (Nursing) vào năm sau. Minh Anh không phải trường hợp duy nhất có thể theo đuổi chuyên ngành mơ ước tại các trường đại học (ĐH) chất lượng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bậc THPT.

Trái với suy nghĩ chỉ số ít học sinh có thành tích vượt bậc mới trúng tuyển vào những trường hàng đầu, trên thực tế, bên cạnh các trường hợp đủ tiêu chuẩn xét thẳng, nhiều đại học ở New Zealand vẫn tạo điều kiện cho cả học sinh còn học cấp ba nhưng đã hoàn thành lộ trình dự bị để sẵn sàng chuyển tiếp lên đại học. Nhờ lựa chọn lộ trình phù hợp, nhiều học sinh đã giành suất vào những trường ĐH nổi tiếng, thậm chí nhận học bổng để giảm một phần chi phí du học.

Sở hữu 8 trường ĐH công lập và tất cả đều thuộc nhóm 3% trường ĐH tốt nhất thế giới (theo QS World University Rankings), New Zealand có nền giáo dục tiên tiến và là điểm du học lý tưởng của nhiều thế hệ sinh viên quốc tế.

Trên thực tế, nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn chương trình dự bị, sau đó chuyển tiếp vào bậc ĐH để theo đuổi chuyên ngành mơ ước. Phương án này giúp các bạn nắm chắc khả năng vào ĐH hàng đầu.

Với lộ trình dự bị kéo dài 4-12 tháng, học sinh có thể bắt đầu học ngay tại Việt Nam thông qua các tổ chức Up Education, Study Group, NCUK, Massey College để chuẩn bị du học.

Theo đó, học sinh sẽ học các môn bắt buộc và tự chọn cần thiết, có tính xuyên suốt với bậc cử nhân tại nhiều chuyên ngành ở trường ĐH như kinh doanh, y dược, khoa học tự nhiên, truyền thông, khoa học máy tính...

Vũ Minh Anh chia sẻ vì chuyên ngành Điều dưỡng khá khó và đặc thù, cô chọn lộ trình dự bị ĐH để chuẩn bị từ sớm. Chương trình đã trang bị những kỹ năng cần thiết, đồng thời cho người học cơ hội tiếp xúc các môn học có liên quan chuyên ngành, để sinh viên định hướng được ngành học từ sớm.

"Thầy cô ở trường cũng hiểu tâm lý du học sinh và giảng giải tận tình, kỹ càng. Sau khóa dự bị, mình có kế hoạch chuyển tiếp vào ĐH Auckland để theo học bậc cử nhân”, Minh Anh nói.

Bên cạnh mở ra cơ hội để sinh viên sớm tiếp xúc kiến thức chuyên ngành ở bậc ĐH, chương trình dự bị ĐH còn chuẩn bị kỹ năng nền tảng cần thiết như tra cứu thông tin, kỹ năng trình bày, phản biện, văn hóa bản địa… để học viên dễ dàng thích nghi môi trường học tập quốc tế.

Từ cuối lớp 10 (theo hệ chương trình IGCSE của hệ Cambridge), học sinh đã có thể theo học chương trình dự bị ĐH của tổ chức NCUK trong 9 tháng. Nếu theo học tại những tổ chức khác như Up Education, Study Group, Massey College, học sinh có thể bắt đầu chương trình từ cuối lớp 11.

Phan Minh Hoàng (du học sinh New Zealand) có học bổng dự bị ĐH và đã bắt đầu chương trình ngay từ lớp 11 tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình, Hoàng dùng kết quả này để nộp xin học bổng vào ĐH Canterbury (New Zealand). Hiện, Hoàng là sinh viên năm cuối bậc Cử nhân Thương mại tại ngôi trường này.

Chia sẻ về quá trình học tập, Hoàng nói: “Thời điểm lớp 11, mình tìm hiểu và biếtchương trình này có thể rút ngắn thời gian học ĐH. Mình học dự bị ở Massey University 6 tháng thì được nhận học tại ĐH Canterury, khi 17 tuổi. So sánh về đường dài, mình có thể tốt nghiệp trước các bạn cùng tuổi khoảng 1,5 năm. Ngoài ra, nhờ có những kiến thức về kinh tế được học từ Massey mà năm nhất ĐH của mình diễn ra khá suôn sẻ”.

Học sinh có thành tích học tập tốt còn có cơ hội nhận được học bổng giá trị, từ 2.000 NZD đến 10.000 NZD (160 triệu đồng). Đây là khoản hỗ trợ không nhỏ, giúp bạn trẻ giảm tải chi phí học tập khi bắt đầu bước chân vào môi trường học quốc tế ở New Zealand. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin học bổng từ bây giờ để có những bước chuẩn bị phù hợp cho năm học tiếp theo.

Lớp học thử chương trình dự bị ĐH New Zealand do nhiều cơ sở giáo dục uy tín tổ chức miễn phí vào các ngày 12/12 và 17/12. Độc giả đăng ký tham gia tại đây để trải nghiệm chương trình và trang bị thêm hành trang trước khi bước vào môi trường đại học ở New Zealand.

Khi đăng ký học thử, độc giả được tặng cẩm nang du học New Zealand với những thông tin hữu ích về các chương trình dự bị đại học hiện có.