Không phát vé, nhân viên trông xe tự ý thu tiền đút túi

Để trục lợi, nhân viên trông giữ xe của Công ty Đồng Xuân không phát vé mà trực tiếp thu tiền của người dân. Hành vi trên đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết qua phản ánh của người dân về việc bãi xe của Công ty cổ phần Đồng Xuân không phát vé gửi xe, đồng thời thu quá giá so với quy định, đơn vị đã ngay lập tức xác minh.

Theo ghi nhận tại bãi trông giữ xe của Công ty cổ phần Đồng Xuân tại khu vực ngã 3 phố Cầu Đông - Đồng Xuân, thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, nhân viên trông giữ phương tiện của công ty cầm vé nhưng khi có người gửi xe lại không đưa vé cho khách mà trực tiếp thu với mức phí 10.000 đồng/xe.

Đội Cảnh sát GT-TT Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Đồng Xuân lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Công an phường tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bãi giữ xe được xác định thu quá giá mà không phát vé.

Tại cơ quan công an, nhân viên trông xe của Công ty cổ phần Đồng Xuân là Nguyễn Huy Phong (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) thừa nhận đã tự ý thu tiền của một số người dân đến gửi xe tại bãi, nhằm tăng thu nhập cho bản thân.

Qua trao đổi, ông Vũ Hà Thanh, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân, cho biết đã nhận được thông tin phản ánh. Ông Thanh khẳng định không có chuyện phía công ty để nhân viên tự ý thu quá giá và không phát vé.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu các bãi xe của công ty kiểm tra, báo cáo và sẽ chấn chỉnh, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với toàn bộ nhân viên của công ty, không để tình trạng tái diễn cùng với những vi phạm khác, đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định của công ty”.

Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian gần đây tái diễn tình trạng trông giữ xe vi phạm. Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm này.