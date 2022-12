Không muốn con chơi bóng đá vì sợ tổn thương não

5 lý do bạn cảm thấy thèm ăn muối

Theo Eat This Not That, thèm muối có thể xuất phát từ các nguyên nhân như cơ thể bị mất nước, căng thẳng, mất cân bằng điện giải, mắc hội chứng tiền kinh nguyệt hoặc mang thai.