Không khởi tố vụ chồng bạo hành vợ ở Tây Ninh

Công an thị xã Trảng Bàng không khởi tố vụ án chồng bạo hành vợ do nạn nhân thương tích chỉ 4%. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của người chồng chưa cấu thành tội phạm.

Ngày 19/10, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ chồng bị tố đánh vợ, ép quan hệ tình dục.

Người chồng bị tố cáo trong vụ án là B.Q.T. (39 tuổi), nạn nhân là chị L.T.S. (27 tuổi, vợ T., cùng ngụ xã An Tịnh).

Theo công an, việc không khởi tố vụ án hình sự do hành vi của ông T. chưa cấu thành tội phạm, thương tích trên người chị S. chỉ 4%.

Quyết định này được Công an thị xã Trảng Bàng gửi đến VKSND cùng cấp, Công an phường An Tịnh, ông T. và chị S.

Như Zing.vn đưa tin, tối 8/2, nhận được tin cầu cứu của chị S. (27 tuổi, đi xuất khẩu lao động bên Singapore và mới về quê ăn Tết), Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đã đến xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng) đưa chị ra khỏi nhà. Lúc đó, trên người nạn nhân đầy thương tích.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do ông T. phát hiện vợ có nhắn tin điện thoại với người khác nên ghen.

Người chồng đã dùng dây nịt và tay, chân đánh liên tiếp lên người chị S.. Cha, mẹ nạn nhân từ An Giang lên khuyên ngăn nhưng không được.

Chị S. sau đó đã làm đơn tố cáo bị người chồng bạo hành và ép quan hệ tình dục lên Công an xã An Tịnh, Công an thị xã Trảng Bàng.