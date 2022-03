Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Từ đêm 26/3, dự kiến miền Bắc mưa lạnh trở lại do đón luồng không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 18-20 độ C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 15 độ C.

Sáng 26/3, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Đêm nay, đợt lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc và tác động đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rạng sáng 27/3. Ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m khiến Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào kèm theo dông trong đêm nay. Do kết hợp với không khí lạnh, mưa dông mở rộng ra toàn Bắc Bộ, sau đó kéo xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Người dân các khu vực này cần đề phòng mưa vừa, mưa to kèm theo hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 27/3, miền Bắc chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh đồng bằng là 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Tuy nhiên, đợt rét này được dự báo không kéo dài. Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất 32 độ C trong hôm nay, thời tiết có nắng. Ngày 27/3, Hà Nội chuyển lạnh kèm mưa rào và dông với nhiệt độ dao động 18-23 độ C. Hiện tượng sương mù có thể tiếp tục diễn ra, chất lượng không khí suy giảm. Ngày 27/3, miền Bắc mưa lạnh, có nơi trở rét. Ảnh: Duy Hiệu. Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 1,5-2,5 m, biển động. Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển đạt cấp 2. Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông. Sang đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại. Trong bản tin dự báo mùa, chuyên gia cho biết nhiệt độ trung bình trong tháng 4 trên cả nước khả năng thấp hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Năm nay, nắng nóng ở miền Bắc xuất hiện theo quy luật trung bình các năm nhưng không gay gắt và kéo dài. Đáng lưu ý, mùa bão năm nay khả năng đến muộn hơn so với hàng năm với số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dao động 10-12 cơn, trong đó 4-6 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển. Từ nay đến nửa đầu tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Đến tháng 7-8, những hình thái này bắt đầu hoạt động và gia tăng tần suất trong các tháng tiếp theo. Miền Bắc đón đợt rét mới Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay (22/3). Tại Hà Nội, khu vực ghi nhận nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C trong đợt rét này. Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu khi không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng, nhiệt độ ban đêm xuống ngưỡng thấp nhất 14-17 độ C.