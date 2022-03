Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét

Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu khi không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng, nhiệt độ ban đêm xuống ngưỡng thấp nhất 14-17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã tràn về vùng núi phía Bắc và tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong những giờ tới.

Hôm nay (7/3), các khu vực trên xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 30-50 mm/ngày, có nơi trên 60 mm. Thời gian mưa tập trung vào buổi sáng. Sau đó, vùng mưa lớn lan rộng xuống Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các tỉnh vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở; khu vực trũng, thấp có thể ngập úng.

Cùng ngày, miền Bắc chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C. Riêng khu vực núi cao có thể dưới 9 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Trạng thái mưa rét khả năng kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày 8/3.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

23/2: Mưa rào 24/2: Không mưa 25/2: Không mưa 26/2: Không mưa 27/2: Không mưa 28/2: Mưa phùn 1/3: Mưa nhỏ Nhiệt độ cao nhất °C 23 26 22 23 24 25 25 Nhiệt độ thấp nhất

16 15 17 18 19 20 21

Dự báo của trang Accuweather cho thấy Hà Nội duy trì mức nhiệt cao nhất 23 độ C trong hôm nay và bắt đầu giảm xuống ngưỡng 16 độ C vào ban đêm. Hai ngày đầu tuần, thời tiết thủ đô âm u, có mưa rào và sương mù, rét về đêm và sáng sớm.

Với mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 8-10 độ C kèm độ ẩm cao trên 90%, hiện tượng nồm ẩm được dự báo tiếp diễn.

Đến ngày 9/3, nền nhiệt ban đêm tăng nhanh lên mức 18 độ C, trời hửng nắng. Dù vậy, thời tiết âm u, sương mù sẽ quay trở lại khu vực đồng bằng kể từ ngày 10/3 và kéo dài đến hết tuần.

Trong khi đó, Nam Bộ tuần này tiếp tục oi nóng ban ngày, mưa dông vài nơi về chiều và tối. Riêng ngày 7/3 và các ngày 12-16/3, Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Trên vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5 m. Khu vực bắc Biển Đông có thể ghi nhận sóng cao 2-4 m, trong khi sóng ở giữa Biển Đông cao 2-3 m.

Trước tình hình thời tiết biển diễn biến xấu, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đơn vị chức năng cần duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.