Không khí lạnh tràn về miền Bắc có thể gây mưa diện rộng

Ngày 14/5, không khí lạnh tràn về miền Bắc có thể nén và đẩy rãnh áp thấp khiến mưa xuất hiện diện rộng, có nơi mưa rất to.

Ngày 13/5, Bắc Bộ bước vào ngày thứ hai của đợt mưa lớn diện rộng. Trước đó, nhiều nơi trải qua một ngày xuất hiện mưa dông kèm sấm sét với vũ lượng trên 60 mm, chủ yếu ở vùng núi phía bắc và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ.

Hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông với lượng phổ biến 40-70 mm/ngày. Một số nơi có thể mưa cực đoan trên 120 mm/ngày, tập trung tại các địa phương: Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở ở miền núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn. Đồng thời, người dân tiếp tục đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm.

Sáng 12/5, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở TP Lào Cai. Ảnh: Laocaionline.

Đáng lưu ý, không khí lạnh tràn về vào ngày 14/5 có thể nén và đẩy rãnh áp thấp khiến mưa xuất hiện diện rộng, có nơi mưa rất to.

Từ đêm 13 đến ngày 15/5, tổng lượng mưa ở vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo dao động 100-200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm. Riêng đồng bằng mưa 40-70 mm/ngày.

Ngày 16/5, mưa giảm. Thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp phổ biến 21-23 độ C, cao nhất 27-28 độ C. Riêng vùng núi trở rét khi nhiệt độ ban đêm xuống ngưỡng thấp nhất 16-18 độ C. Trạng thái này kéo dài đến ngày 18/5.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 22-25 độ C vào cuối tuần này. Những ngày tới, thời tiết thủ đô duy trì nhiều mây và có thể xuất hiện mưa dông đột ngột.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, thời tiết mưa rào và dông trong các ngày 15-16/5, cục bộ mưa lớn kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật. Từ ngày 17/5, mưa giảm và chủ yếu xảy ra ở các địa phương từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng lượng mưa kể từ ngày 16/5. Những ngày tới, khu vực duy trì kiểu thời tiết ngày oi nóng với nhiệt độ cao nhất 33 độ C, mưa dông về chiều và tối.