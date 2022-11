Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét

Miền Bắc chuyển rét từ đêm và rạng sáng 2/11 nhưng tăng nhiệt nhanh lên ngưỡng 30 độ C vào ban ngày. Khu vực duy trì thời tiết nắng hanh trước khi hứng mưa dông vào ngày 4/11.

Ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ duy trì thời tiết quang mây về đêm và sáng trong hai ngày tới.

Từ đêm nay và rạng sáng 2/11, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu khi đồng bằng xuống ngưỡng 17-18 độ C, vùng núi 15-16 độ C. Khu vực chuyển rét.

Ban ngày, thời tiết miền Bắc duy trì kiểu nắng hanh, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 28-31 độ C. Trạng thái này duy trì hết ngày 3/11.

Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm nên người dân cần chuẩn bị trang phục phù hợp khi ra ngoài.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 2/11 Ngày 3/11 Ngày 4/11 Ngày 5/11 Ngày 6/11 Ngày 7/11 Ngày 8/11 Hà Nội độ C 18 17 21 19 18 18 18 Lào Cai

19 16 18 19 17 18 19 Lạng Sơn

17 13 15 13 13 13 14

Ông Hưởng cho biết đến ngày 4-5/11, không khí lạnh tăng cường kèm nhiễu động gió đông khiến Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Đồng thời, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có thể mưa rào và dông diện rộng.

"Tuy nhiên, đợt mưa này ở miền Trung không lớn, phổ biến 70-100 mm và kéo dài trong khoảng hai ngày", theo ông Hưởng.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng ráo, hanh khô trong ngày 2-3/11. Nhiệt độ trong hai ngày tới chênh lệch rõ rệt giữa ngày và đêm, dao động 17-32 độ C.

Đến ngày 4/11, khu vực chuyển nhiều mây kèm theo nhiệt độ ban ngày giảm xuống mức 27 độ C. Đến cuối tuần, thời tiết được cải thiện khi trời hửng nắng, nhiệt độ ban đêm tăng lên mức 19 độ C, ban ngày cao nhất 28 độ C.

Ngoài tác động trên đất liền, không khí lạnh gây gió mạnh cấp 5-6 trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển Trung Bộ. Sóng cao trên 2 m, biển động.

Chuyên gia lưu ý mùa đông đang đến nên thời gian tới, không khí lạnh sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn khiến nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu. Người dân vùng núi được khuyến cáo có phương án bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

Cùng ngày, trong bản tin dự báo thời tiết tháng 11, cơ quan khí tượng cho biết Biển Đông có thể hứng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong vòng một tháng tới. Những hình thái này ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đồng thời, không khí lạnh sẽ gia tăng về tần suất và cường độ trong khoảng nửa cuối tháng 11.

Đáng lưu ý, lượng mưa ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 20-30% so với trung bình nhiều năm, riêng vùng núi Bắc Bộ có thể thấp hơn 30-50%. Trong khi lượng mưa ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ xấp xỉ trung bình, Nam Bộ mưa nhiều hơn cùng kỳ 10-20%.