Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét

Từ chiều 21/3, người dân Hà Nội sẽ cảm nhận thời tiết thay đổi rõ rệt khi không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm nhanh. Khu vực chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam và chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta. Sáng 21/3, hình thái này sẽ tác động đến các tỉnh miền núi phía bắc.

Trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng ra những nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Đáng lưu ý, không khí lạnh tràn xuống nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực trên. Đêm 21/3, mưa dông cũng sẽ lan rộng xuống Trung Trung Bộ.

Cùng lúc, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Người dân có thể cảm thấy thời tiết chuyển biến rõ rệt kể từ chiều nay.

Đón không khí lạnh, Hà Nội có mưa dông và nền nhiệt giảm từ chiều 21/3. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo bản đồ dự báo dài ngày, cơ quan khí tượng cho biết Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt vào ngày 22/3. Nhiệt độ trong ngày tại thủ đô chỉ dao động 15-18 độ C. Trời trở rét về đêm và sáng sớm, độ ẩm cao.

Dù vậy, không khí lạnh thời kỳ này suy yếu khá nhanh. Đến ngày 23/3, Hà Nội hửng nắng trở lại, thời tiết còn rét nhưng chủ yếu về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất là 19-21 độ C, trời se lạnh.

Những ngày sau đó, nhiệt độ nhích dần lên ngưỡng 22-26 độ C, trời hửng nắng vào ban ngày. Tuy nhiên, mưa phùn và sương mù vẫn có thể xuất hiện về đêm và sáng sớm. Thời tiết tuần tới diễn biến tương tự như tuần qua, trời Hà Nội âm u và có mưa rải rác.

Chuyên gia khí tượng cho biết không khí lạnh thời kỳ này có xu hướng lệch đông, do đó khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu là các tỉnh, thành ở Đông Bắc Bộ. Thời tiết chủ đạo trong những ngày tới vẫn là mây nhiều, sương mù.

Trong khi đó, Tây Bắc Bộ lại có nắng sớm hơn do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây. Trong ngày, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này lên đến 28-31 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ sáng 21/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Đến chiều, vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và phía tây khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1-2,5 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển đạt cấp 2.