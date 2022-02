Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét kéo dài

Miền Bắc tiếp tục rét hại trong hôm nay, tình trạng giá buốt duy trì về đêm và sáng sớm. Từ ngày 23/2, khu vực chuyển sang trạng thái rét khô.

Sáng 22/2, thời tiết Hà Nội tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất lúc 6h là 10,3 độ C, cao hơn những ngày qua khoảng 1,5 độ C.

Ở một số đỉnh núi cao, thời tiết ấm hơn khoảng 2 độ C so với một ngày trước. Cụ thể, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,9 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,7 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 2,8 độ C.

Trong buổi sáng cùng ngày, các khu vực trên được dự báo tăng thêm 0,5-1 độ C.

Hiện, không khí lạnh có cường độ ổn định nên ngày 22/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa. Thời tiết tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C, gây nguy cơ băng giá.

Do nhiệt độ dưới 0 độ C, tình trạng băng giá xuất hiện ở Y Tý (Lào Cai) ngày 21/2. Ảnh: Phạm Thắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm nay (22/2), Bắc Bộ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, khu vực chuyển sang trạng thái rét khô.

Ngày 23 đến 25/2, Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ rét hại về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C. Ban ngày, thời tiết hửng nắng, 17-18 độ C.

Tại miền núi Bắc Bộ, nền nhiệt những ngày tới không vượt quá 15 độ C, vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại. Dù vậy, mưa dông chấm dứt, tình trạng giá rét không quá khắc nghiệt như thời gian qua.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

22/2: Không mưa 23/2: Không mưa 24/2: Không mưa 25/2: Không mưa 26/2: Không mưa 27/2: Không mưa 28/2: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 14 17 17 18 20 21 22 Nhiệt độ thấp nhất

10 10 9 10 11 14 17

Ngày 22-28/2, mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Hôm nay, khu vực này duy trì nhiệt độ 11-14 độ C, trời rét đậm, phía bắc rét hại. Những ngày tới, nền nhiệt tăng lên ngưỡng 15-17 độ C, trời rét.

Trong khi đó, phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa trong ngày 23-25/2. Hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của dải áp thấp xích đạo có xu hướng nâng lên phía bắc.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 2, cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong 8 ngày cuối tháng. Tình trạng rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đến khoảng ngày 24-25/2, sau đó nhiệt độ tăng dần.

Sang tháng 3, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ nhưng vẫn có xu hướng lệch đông. Đặc điểm này khiến Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tình trạng nồm ẩm tái diễn.

Giai đoạn ngày 21/2-20/3, hai khu vực trên khả năng ghi nhận nền nhiệt thấp hơn cùng kỳ nhiều năm 2-3 độ C, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn 1-2 độ C.