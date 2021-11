Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, vùng núi khả năng có băng giá

Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt rét mới với khả năng ghi nhận các mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa. Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố lân cận có thể rét đậm 14 độ C trong đêm.

Ngày 20/11, miền Bắc duy trì thời tiết mưa lạnh, độ ẩm cao. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực đồng bằng dao động 23-27 độ C, một số nơi có mưa rải rác. Trạng thái này kéo dài đến cuối ngày 21/11, sau đó khu vực đón đợt rét mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc vào tối và đêm mai (21/11), sau đó mở rộng ra khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày 22/11, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét kèm mưa dông. Đồng bằng có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Trong khi đó, khu vực núi cao được dự báo ghi nhận mức nhiệt tối thấp dưới 8 độ C.

Cùng lúc, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Trong khi đó, vùng mưa dông mở rộng ra các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa.

Một số vùng núi cao như Mẫu Sơn, Fansipan được dự báo xuất hiện băng giá trong đợt rét sắp tới. Ảnh: Lan Hương.

Theo bản đồ dự báo của Accuweather, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai giai đoạn trong đợt rét sắp tới. Ngày 21-22/11, khu vực rét ẩm khi mưa dông xuất hiện, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C.

Đến ngày 23-24/11, mưa dông kết thúc nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, miền Bắc bước vào hai ngày rét nhất của đợt này. Nhiệt độ trong ngày chỉ ở ngưỡng 18 độ C và xuống mức thấp nhất là 14 độ C trong đêm.

Từ ngày 25/11, thời tiết Hà Nội chuyển nắng ấm khi nhiệt độ tăng lên cao nhất 24 độ C. Ban đêm, trời chuyển rét đậm 14-15 độ C. Trạng thái này khả năng duy trì đến hết tháng 11.

Theo cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh sắp tới được được đánh giá sẽ gây ra đợt rét cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và kéo dài trong nhiều ngày ở miền Bắc. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) và Fansipan (Lào Cai) có thể xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống rất thấp trong đêm.

Chuyên gia khuyến cáo những ngày tới, người dân cần có phương án phòng chống rét, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày sẽ gây nguy cơ bệnh về hô hấp. Địa phương vùng núi cần có biện pháp phòng rét cho vật nuôi và cây trồng.

Trong bản tin dự báo mùa, cơ quan khí tượng nhận định các đợt rét đậm, rét hại diện rộng của miền Bắc sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tháng 12. Nền nhiệt trung bình trong mùa đông 2021-2022 khả năng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021.