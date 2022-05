Không khí kém chất lượng góp phần gây stress

Không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hít thở bầu không khí kém chất lượng, nhiều bụi mịn cũng khiến tinh thần trở nên căng thẳng.

Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm đáng báo động, sử dụng điều hòa nhiệt độ có tính năng lọc khí để hạn chế tiếp xúc với không khí kém chất lượng là giải pháp giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần hiệu quả.

Ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí

Trong không khí tồn tại nhiều hạt bụi nhỏ với kích thước nhỏ hơn 28 lần so với tóc người, khiến mọi người không biết đang hít những hạt bụi đó vào phổi. Bên cạnh đó, không khí có nhiều tác nhân gây ô nhiễm khác.

Công nghệ nanoe X độc quyền của Panasonic, có khả năng ức chế vi khuẩn, virus và khử mùi.

Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất, gây nên các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tim mạch, ung thư phổi… Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ô nhiễm không khí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe tinh thần của con người.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington thực hiện một nghiên cứu ở các quốc gia ô nhiễm không khí. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, tại một nơi bất kỳ có nhiều bụi trong không khí hơn thì người tham gia khảo sát tại đó có tỷ lệ căng thẳng cao hơn 17% so với những nơi khác.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Y tế cộng đồng Harvard cũng phân tích dữ liệu của 987 người đàn ông và nhận thấy mức độ căng thẳng của họ tăng lên khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Mặt khác, stress còn làm trầm trọng hơn tác động của ô nhiễm không khí với sức khỏe. Đơn cử, một nghiên cứu của Đại học Columbia cho thấy căng thẳng tâm lý khi mang thai, kết hợp việc tiếp xúc với mật độ ô nhiễm không khí cao, có thể dẫn đến các vấn đề về hành vi ở trẻ em. Những trẻ có mẹ tiếp xúc với hàm lượng cao hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) có nguy cơ mắc các vấn đề về hành vi khi còn nhỏ cao nhất.

Khí sạch hỗ trợ giảm stress

Hạn chế tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí là cách giúp giảm stress hiệu quả. Và biện pháp hữu hiệu để thực hiện điều đó là đầu tư các giải pháp không khí sạch trong nhà, nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, con người có xu hướng sinh hoạt trong nhà nhiều hơn.

Để cải thiện chất lượng không khí và giúp không gian sống trong lành hơn, từ hơn 20 năm qua, các nhà khoa học của Panasonic đã nghiên cứu và phát triển công nghệ lọc khí độc quyền nanoe X.

Công nghệ này sử dụng gốc hydroxyl (OH) để ức chế các chất ô nhiễm. Các gốc hydroxyl vốn có nhiều trong tự nhiên nhưng không bền, song các gốc –OH được tạo ra từ bộ phát nanoe X có tuổi thọ lâu hơn và có khả năng đi đến mọi ngóc ngách trong căn phòng để ức chế vi khuẩn, virus và các loại mùi khó chịu. Ngoài ra, công nghệ nanoe X thế hệ II có khả năng tạo ra số lượng gốc OH tăng gấp đôi so với trước đó, đến 9.600 tỷ mỗi giây, rút ngắn thời gian khử mùi và ức chế phấn hoa so với thế hệ đầu tiên.

Hiện nay, nanoe X thế hệ II đã có mặt trên các phân khúc điều hòa 1 chiều Aero inverter cao cấp (dòng XU) và điều hòa 2 chiều inverter cao cấp (dòng XZ) với các mức giá khác nhau, dao động từ 14 triệu đến trên 44 triệu đồng, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn theo từng diện tích phòng.

Điều hòa dòng XU của Panasonic với công nghệ nanoe X thế hệ II giúp không gian trong lành hơn.

Các dòng điều hòa này đồng thời tích hợp các tính năng hữu ích khác. Cụ thể gồm: Công nghệ làm lạnh nhanh iAuto X giúp tăng 25% tốc độ làm lạnh so với tiêu chuẩn, cảm biến thông minh giúp kiểm soát và điều chỉnh độ ẩm dưới 60%, cánh đảo gió cải tiến Aerowing đưa hướng gió xa hơn lên đến 15 m, đem đến bầu không khí mát lạnh đồng đều. Đặc biệt, 2 dòng điều hòa cao cấp này được kết nối Wi-Fi với ứng dụng quản lý thông minh Panasonic Comfort Cloud, giúp dễ dàng thao tác trên điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi.

Panasonic Comfort Cloud là ứng dụng tiện lợi và thông minh giúp người dùng kết nối và điều khiển từ xa đến 200 thiết bị.

Tận hưởng bầu không khí sạch và trong lành tại nhà, giúp đẩy lùi stress và sống khỏe mạnh hơn với điều hòa Panasonic. Độc giả tìm hiểu thêm về các giải pháp “Khí sạch tối ưu, khởi nguồn sống khỏe” của Panasonic tại đây