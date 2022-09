Không gian sống yêu thích của dàn sao Việt

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam chọn những nơi làm việc hoặc sinh sống có không gian thoáng đãng, nhiều mảng xanh và đa dạng tiện ích để công việc thăng hoa.

Ngọc Diễm, Thanh Thúy - Đức Thịnh, Đăng Khôi - Thủy Anh đã có chuyến trải nghiệm tại một không gian sống như vậy ở phía đông TP.HCM. Họ đưa ra cảm nhận về tác động của nơi này đối với cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Thanh Thúy - Đức Thịnh: "Không gian giúp tăng cảm hứng sáng tạo"

Coi gia đình là nguồn năng lượng lớn, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy cho biết thường căn cứ sở thích của từng thành viên để lựa chọn không gian sống phù hợp. Trong đó, Đức Thịnh ưu tiên không gian thoáng mát, nhiều mảng xanh, giao hòa thiên nhiên. Gặp anh tại khu đô thị sinh thái Aqua City một sáng cuối tuần, anh chỉ về những mảng xanh quanh khu vực đang đứng, hướng về dòng sông rộng lớn chảy qua công trình và cho rằng đó chính là những điều anh tâm đắc.

“Tôi ấn tượng trước thiên nhiên và mảng xanh, sông nước nơi đây. Ngay cả ở những không gian riêng tư trong biệt thự, mảng cửa kính lớn cũng được tối ưu để đón ánh sáng tự nhiên. Cách bố trí công năng thông minh giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên rất hợp ý gia đình tôi”, anh nói.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh trong chuyến trải nghiệm Aqua City. Ảnh: Novaland.

Cũng như chồng, Thanh Thúy ấn tượng với 32 km đường sông bao quanh đô thị và hệ tiện ích hoàn chỉnh tại dự án. Cô cho rằng các tiện ích hiện hữu trong khu đô thị như trường học, bệnh viện, trung tâm thể thao, khu mua sắm, vui chơi giải trí, resort chuẩn quốc tế… thỏa mãn nhu cầu an cư và tận hưởng cuộc sống của mọi lứa tuổi.

Cặp sao bày tỏ sự yêu thích với cảnh quan sông nước và hệ tiện ích hoàn chỉnh của Aqua City.

Là những người làm nghệ thuật nên cặp đôi rất coi trọng không gian sống khơi gợi cảm hứng sáng tạo. Khi đến Aqua City, Đức Thịnh bất ngờ trước vẻ đẹp mang hơi thở châu Âu của dự án. Theo vị đạo diễn, dinh thự ánh sáng Garden Palace, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, biểu tượng đôi cánh bạc hay khán đài vọng cảnh... là những điểm đến được nhiều người check-in tại Aqua City, phù hợp với các góc quay lãng mạn.

“Ngoài làm bối cảnh phim mới, chúng tôi còn nghĩ đến chuyện an cư tại đây để các con có không gian học tập, vui chơi và trưởng thành trong môi trường sống an ninh, văn minh”, Thanh Thúy chia sẻ.

Đăng Khôi - Thủy Anh: "Không gian gắn kết được cả gia đình"

Nói về chuyện chọn chốn an cư, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh tiết lộ cả hai chú trọng đầu tư tương lai cho các con, ưu tiên giáo dục, những hoạt động phát triển thể chất và học hỏi từ trải nghiệm thực tế. Vậy nên, cặp đôi thường cân nhắc các tiêu chí về vị trí tốt, không gian xanh, nhiều tiện ích… khi chọn nhà.

Trải nghiệm Aqua City, Đăng Khôi cảm thấy rất thích thú khi mọi nhu cầu về sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cả gia đình đều được đáp ứng đầy đủ. Đây cũng là lý do khiến vợ chồng cặp sao quyết định đầu tư một biệt thự nữa tại Aqua City ngay phía đông TP.HCM để làm không gian sống cho gia đình.

Không gian sống sang trọng tại Aqua City ghi điểm với vợ chồng nam ca sĩ.

Đăng Khôi còn đánh giá cao vị trí tâm điểm kết nối giao thông thuận tiện cả đường bộ, đường thủy, hàng không của dự án.

Còn theo Thủy Anh, điểm cộng của nơi này là mảng xanh và sông nước rộng lớn, mang đến nguồn không khí mát lành. Bên cạnh đó, các công trình nhà ở chú trọng lối thiết kế mở cũng giúp mang đến cảm giác thông thoáng, giao hòa thiên nhiên.

Đăng Khôi - Thủy Anh đánh giá cao không gian sống tăng gắn kết gia đình, giúp các con có thể phát triển cả thể chất lẫn tinh thần tại Aqua City.

Ngọc Diễm: "Tìm kiếm những khoảng lặng chất lượng"

Người đẹp đa năng Ngọc Diễm cho rằng ngôi nhà là thứ thể hiện rõ nét nhất phong cách của chủ nhân, không chỉ là nơi để ở mà còn tận hưởng cuộc sống. Theo hoa hậu doanh nhân, một ngôi nhà lý tưởng cần hội tụ đủ yếu tố về công năng sử dụng, kiến trúc tinh tế và không gian xanh thoáng đãng, nếu gần sông nước thì sẽ thêm điểm cộng lớn.

Sau nhiều năm đầu tư bất động sản, trải nghiệm nhiều nơi để tìm kiếm ngôi nhà an cư mong ước, Ngọc Diễm cho biết cô thích nơi làm việc hoặc sinh sống có không gian thoáng đãng, nhiều mảng xanh và đa dạng tiện ích để công việc thăng hoa. Cô quyết định chọn khu đô thị sinh thái ở phía đông TP.HCM làm chốn đi về trong tương lai cho gia đình.

Ngọc Diễm tận hưởng những khoảng lặng chất lượng tại khu đô thị đáng sống Aqua City.

Cụ thể, hoa hậu đánh giá cao vị trí, không gian sinh thái và hệ thống tiện ích đẳng cấp của dự án. Tại đây, cô có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của những buổi sáng chạy bộ hay phút giây ngắm hoàng hôn trên sông Đồng Nai. Ngoài ra, các tiện ích “tất cả trong một” (all in one) từ giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí, mua sắm… giúp mang đến cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy cho cô và con gái sau này.

“Không gian an tĩnh tại Aqua City giúp tôi có những giây phút thả lỏng tâm trí, những khoảng lặng chất lượng cần thiết trong cuộc sống để có thể tái tạo năng lượng, tăng sức sáng tạo và giữ gìn sức khỏe, nhan sắc”, Ngọc Diễm bày tỏ.