Không gian sống - điều kiện góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

Hiểu căn nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn là chốn bình yên để trở về, Văn Phú - Invest đề cao việc nâng tầm giá trị sống cho cư dân.

Sau 3 lần chuyển nhà, anh Nguyễn Việt Dũng hiểu rõ khó khăn trong việc tìm kiếm không gian sống ưng ý. Từng ở khu tập thể tại quận Đống Đa (Hà Nội), anh luôn mơ ước về ngôi nhà rộng rãi và nhiều cây xanh.

Thay đổi để đáp ứng nhu cầu

Thời thơ ấu cả gia đình đông đúc sống trong căn hộ vỏn vẹn 25 m2 tại khu tập thể chật chội, ngột ngạt và ồn ào khiến anh Dũng không thể quên. Căn nhà nhỏ chứa bao vui buồn, cơ cực trở thành động lực để cố gắng mỗi ngày nhằm cải thiện cuộc sống, mang lại không gian sống tốt hơn.

Sau khi lập gia đình, anh quyết định chuyển đến chung cư tại Linh Đàm (Hà Nội) và đón bố mẹ về ở cùng. Sau vài năm, khu vực này không còn phù hợp với gia đình gồm vợ chồng, hai con nhỏ và ông bà nội. Một lần nữa, vợ chồng anh phải tìm tổ ấm an cư mới. Tiêu chí được ưu tiên là không gian sinh hoạt chung đủ gắn kết gia đình, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho mỗi thành viên.

Chấp nhận di chuyển ra khu vực xa trung tâm và đi làm bằng ôtô, anh Dũng “khó tính” hơn khi chọn nhà khi yêu cầu thiết kế hiện đại, không gian sống xanh, tiện ích lớn, môi trường năng động, giao thông thuận tiện, phù hợp để con phát triển toàn diện…

Sau nhiều lần tìm kiếm, anh Dũng quyết định chọn dự án The Terra - An Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội). Tại khu căn hộ mẫu, vợ chồng anh được trải nghiệm các khu tiện ích xung quanh và cảm nhận rõ sự phù hợp, trẻ trung, năng động để bắt đầu một cuộc sống mới.

Căn nhà tiện nghi, hiện đại, đa năng trở thành chốn bình yên để trở về, thư giãn bên gia đình.

Anh nhận định, thị trường bất động sản sôi động nhưng để tìm căn hộ có không gian sống an lành chẳng dễ dàng. Do đó, anh cảm thấy hài lòng khi trở thành cư dân của The Terra - An Hưng, phát triển bởi chủ đầu tư Văn Phú - Invest.

Anh Dũng là một trong nhiều gia đình trung lưu muốn tìm không gian sống cho đa thế hệ. Theo thống kê, tầng lớp trung lưu Việt Nam đang tăng nhanh, trung bình mỗi năm khoảng 1 triệu người.

Giới phân tích nhận định, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu của con người ngày một tăng, đặc biệt thế hệ trẻ. Căn nhà cần đủ tiện nghi, hiện đại, đa năng và đảm bảo bình yên khi trở về, dành thời gian thư giãn cho bản thân và gia đình.

Mục tiêu xây dựng không gian sống an lành

Thấu hiểu nhu cầu thị trường, Văn Phú - Invest đề cao kiến tạo chuỗi tiện ích, nâng tầm giá trị sống cho cư dân. Chủ đầu tư cũng chú trọng thiết lập không gian sống chất lượng trong từng sản phẩm. Nhu cầu cư dân hiện đại không dừng ở cảnh quan xanh và an lành, mà tiện ích cần góp phần nâng cao sức khỏe, chăm sóc đời sống tinh thần.

Tác phẩm điêu khắc tại không gian một dự án của Văn Phú - Invest.

Điều dễ nhận thấy nhất trong các dự án của Văn Phú - Invest là thiết kế thông minh, được tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên yếu tố về địa thế, khí hậu khu đất. Tại dự án The Van Phu Victoria (khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội), mỗi phòng đều có ánh sáng tự nhiên, đón gió mang đến không gian sống thoáng đãng, trong lành.

Trong khi đó, dự án Oakwood Residence Hanoi được chăm chút từng chi tiết. Không gian tại đây ví như “bảo tàng nghệ thuật” thu nhỏ, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc của nghệ nhân hàng đầu Việt Nam Lê Công Thành.

Tương tự, dự án Grandeur Palace - Giảng Võ xây dựng không gian bày trí nghệ thuật, giúp bồi đắp tâm hồn và làm giàu đời sống tinh thần cho cư dân.

Văn Phú - Invest luôn tâm niệm giúp cư dân sở hữu bất động sản nâng tầm giá trị sống.

Tại The Terra - An Hưng, không gian ấm cúng nhưng không kém phần hiện đại, thuận tiện. Sự trẻ trung, năng động thể hiện qua loạt tiện ích độc đáo. Cư dân tại đây có thể trải nghiệm quảng trường, vườn hoa, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng karaoke, trường học, công viên, khu vui chơi trẻ em, bể bơi tiêu chuẩn Olympic, phòng game… Tất cả đều bố trí trong không gian rộng và miễn phí.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, ngôi nhà vẫn là chốn bình yên của mỗi người. Ở từng dự án, Văn Phú - Invest đều đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng trẻ năng động, kết nối, tạo lối sống mới cởi mở, sẻ chia giá trị tinh thần và vật chất. Chủ đầu tư tâm niệm là cánh tay nối dài giúp cư dân sở hữu bất động sản nâng tầm giá trị sống dù ở phân khúc nào, từ tiêu chuẩn đến trung và cao cấp.