Không gian sống đa tiện ích tại An Phú Center Point Cần Thơ

An Phú Center Point Cần Thơ mang đến cho cư dân không gian sống hiện đại, vị trí giao thông thuận lợi cùng hệ thống tiện ích đa dạng.

Nằm tại trung tâm TP Cần Thơ, đất nền dự án An Phú Center Point nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường phía Nam. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, hứa hẹn hình thành cộng đồng tinh hoa cùng tầm nhìn và phong cách sống hiện đại.

Đầu tư đất nền tại An Phú Center Point Cần Thơ

An Phú Center Point có lợi thế vị trí khi tọa lạc tại đường Lê Hồng Nhi (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nơi có hạ tầng phát triển, dễ dàng kết nối đến các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long nhanh chóng qua quốc lộ 1A và tuyến đường huyết mạch Phạm Hùng. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng kết nối và tiết kiệm thời gian di chuyển đến địa điểm quan trọng.

Đất nền tại An Phú Center Point có diện tích đa dạng 74-129 m2 với mặt tiền thông thoáng, rộng 4-8 m, phù hợp để đầu tư, xây dựng làm nhà ở và hoạt động kinh doanh. Đất nền nằm trong khu đô thị An Phú Center Point - nơi giới thành đạt tìm đến để tạo dựng chốn an cư trong lòng thành phố, với sự riêng tư, sang trọng và an ninh.

Đất nền tại An Phú Center Point được quy hoạch bài bản.

Đất nền tại đây thu hút nhiều nhà đầu tư về TP Cần Thơ nhờ quy hoạch bài bản cùng các tiện ích hiện đại. Chủ đầu tư An Phú Cần Thơ cam kết bàn giao dự án đảm bảo chất lượng, pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng từng nền sang tên ngay.

Điểm nhấn của An Phú Center Point còn nằm ở hệ thống tiện ích tạo không gian sống tiện nghi mang màu sắc châu Âu. Dự án có nhiều công trình được xây dựng ngay trong khuôn viên. tạo sự thuận tiện, thoải mái cho cư dân.

Tiện ích hiện đại cho cuộc sống thăng hoa

An Phú Center Point là nơi sống lý tưởng, tách biệt với xô bồ bên ngoài nhờ nằm trong khu đô thị khép kín với công viên xanh mát cùng hàng loạt tiện ích hiện đại. Nổi bật trong số đó là khu cà phê, siêu thị, shophouse, bãi đậu xe sát nhà, sảnh đón khách sang trọng.

Ngoài ra, chủ đầu tư An Phú Cần Thơ còn thiết kế không gian dành cho trẻ em với sân chơi rộng, an toàn và nhiều màu sắc.

An Phú Center Point tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Cộng hưởng với tiện ích này là hệ cảnh quan xanh tại nội khu như vườn cây, đường dạo bộ, công viên mini… An Phú Center Point được thiết kế quy mô với diện tích 1,73 ha và mật độ xây dựng 39,9%. Nhờ đó, tiện ích hiện đại hài hòa với cảnh quan, góp phần kiến tạo lối sống gần gũi thiên nhiên. Mỗi ngày, cư dân được hít thở không khí trong lành, tận hưởng không gian thư thái cùng cỏ cây, hoặc trải nghiệm những tiện ích thú vị của dự án.

Ngoài ra, An Phú Center Point còn có các tiện ích khác về hệ thống an ninh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp thoát nước, cáp quang, chiếu sáng…). Chủ đầu tư An Phú Cần Thơ cũng đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh cho các dự án của mình.

An Phú Center Point đảm bảo cuộc sống an ninh cho cư dân.

Center Point Cần Thơ là một trong những dự án được An Phú đầu tư mạnh nhất về yếu tố an ninh an toàn. Cư dân có thể yên tâm sinh sống bởi hệ thống an ninh 24/7 được quản lý bằng nhiều hình thức như lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống camera dày đặc…

Đại diện chủ đầu tư An Phú Cần Thơ chia sẻ: “Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trên thị trường BĐS, chúng tôi nhận thấy xu hướng hiện nay của người mua nhà tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM là không chỉ cần một ngôi nhà để ở mà còn chú trọng tiện ích. Do đó, An Phú Cần Thơ vừa bán những căn nhà đẹp vừa đem lại cuộc sống mới giữa khu đô thị có các dịch vụ, tiện ích cao cấp, phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống”.

Hiện tại, đất nền của An Phú Center Point đã có pháp lý hoàn thiện, được quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích nội - ngoại khu. Nhờ sở hữu nhiều yếu tố nổi bật, dự án được kỳ vọng có nhiều tiềm năng tăng giá trong thời gian tới.