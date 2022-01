Không gian sống cao cấp bên bến du thuyền tại The Aqua

Chủ nhân căn hộ bên bến du thuyền của The Aqua được hòa mình vào nhịp sống thịnh vượng, gần gũi thiên nhiên nơi cửa ngõ miền Tây.

Khai thác tối đa lợi thế sông nước, căn hộ cao cấp bên bến du thuyền tại khu compound The Aqua, Long An hứa hẹn trở thành điểm hẹn của giới thượng lưu. Ở đó, mỗi chủ nhân có thể vừa chiêm ngưỡng thiên nhiên mang dấu ấn bản địa, vừa tận hưởng nhịp sống sôi động.

Giá trị của bất động sản gắn liền bến du thuyền

Theo nghiên cứu của Đại học California tại Los Angeles (UCLA), hơn 16.000 ngôi nhà ven bờ biển tại California ghi nhận mức giá tới 93 tỷ USD , chiếm 1% giá trị bất động sản tại khu vực rộng lớn này. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh xu hướng lựa chọn bất động sản hướng thủy, đặc biệt là các sản phẩm bên bến du thuyền, sẽ còn kéo dài trong ít nhất 10 năm tới.

Bất động sản bên bến du thuyền được nhiều nhà đầu tư nhận định có giá trị gia tăng bền vững.

Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, thành tựu của chiến lược phát triển bất động sản bên bến du thuyền đã hiện diện khắp thế giới. Giá bất động sản hướng thủy trên toàn cầu hiện cao hơn trung bình khoảng 40% so với các sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng. Xu hướng tìm kiếm bất động sản hướng thủy cũng tăng ở những khu vực có chất lượng sống cao. Đơn cử ở London, kết quả tìm kiếm các dự án bất động sản hướng thủy trong tháng tư tăng gần 50% so với cùng giai đoạn năm ngoái.

Nói đến quốc gia có đường bờ biển dài, thích hợp để phát triển cộng đồng sầm uất bên bến du thuyền không thể bỏ qua Ấn Độ. Theo khảo sát của Housing.com, hơn 80% cư dân tại Mumbai có xu hướng chuộng ngôi nhà hướng biển. 38% người được hỏi cho biết muốn sở hữu nhà hướng biển để tận hưởng cuộc sống sang trọng. Giá bất động sản hướng biển ở Mumbai vì thế dao động khá cao, từ 18,1 đến 65 triệu rupee (tương đương 5,5- 19,8 tỷ đồng ).

Tầm nhìn không giới hạn và vị trí gần sông nước là lực đẩy giá trị bất động sản. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, khi các dự án nằm trên bán đảo, cù lao, có nhiều mặt giáp sông tại TP.HCM và các tỉnh phụ cận luôn ghi nhận mức giá cao.

Nhờ lợi thế sông nước của miền Tây Nam Bộ, tại Long An, chủ đầu tư Nam Long Group đã thiết lập một không gian sống trên bến, dưới thuyền giàu trải nghiệm tại dự án “thành phố bên sông” Waterpoint. Ở đó, bến thuyền cùng các cụm tiện ích được quy hoạch bài bản, hài hoà giữa thể chất và tinh thần, mang hơi thở của thiên nhiên song vẫn thể hiện dấu ấn hiện đại, tiện nghi.

Nhịp sống phồn thịnh tại compound The Aqua

The Aqua là khu compound đầu tiên trong phân khu Aquaria thuộc dự án Waterpoint. Đây là sự hợp tác giữa Tập đoàn Nam Long với đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, TBS Group và Tân Hiệp Invest. Tại đây, một vịnh cảng nước ngọt nhân tạo quy mô 8,6 ha sẽ hiện hữu bên sông Vàm Cỏ Đông, trở thành nơi neo đậu của những chiếc du thuyền sang trọng. Với khoảng lùi 50 m của công viên ven sông rộng 3,5 ha, không gian bên bến du thuyền được bao bọc bởi hành lang thiên nhiên xanh mát. Nhờ vậy compound The Aqua còn là chốn an cư lý tưởng cho người đam mê các hoạt động gần gũi với tự nhiên. Nếu muốn tách biệt khỏi sự sầm uất của vịnh cảng, chủ nhân có thể lui tới công viên ven sông để câu cá, cắm trại.

Bên cạnh đó, lối quy hoạch thân thiện với thiên nhiên và tốt cho sức khỏe của cư dân cũng được Nam Long Group chú trọng. Hệ thống công viên, kênh đào được bố trí len lỏi khắp nội khu. Khoảng cách từ mỗi căn nhà đến bờ sông, bến thuyền không quá xa, khuyến khích lối sống rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Công viên ven sông cùng bến du thuyền đáp ứng phong cách sống thượng lưu của cộng đồng.

Nắm bắt sở thích của giới thượng lưu, compound The Aqua mang đến bộ sưu tập sản phẩm hạng sang Grand Villa. Đây là khu biệt thự cao cấp từng đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế danh giá “Best Architecture Single Residence Vietnam - IPA Award”. Dựa trên phong cách kiến trúc Nhật đương đại, gia chủ có thể chọn thiết kế biệt thự yêu thích. Tính riêng khu compound The Aqua 1 vừa ra mắt đã có đến 38 mẫu khác nhau.

Phong cách thiết kế rộng mở, hiện đại kết hợp cảnh quan sông nước bản địa mang đến không gian sống tràn ngập gió trời và ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, những bức tường kính chạm trần giúp xóa mờ khoảng cách giữa bên trong và bên ngoài. Dù là hoạt động nhộn nhịp bên bến thuyền hay cuộc sống chậm rãi bên sông, vẻ đẹp của miền Tây sông nước đều thu trọn vào tầm mắt của cư dân.

Dự án được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp modern township, từng được áp dụng thành công tại một số quốc gia như Malaysia, Thái Lan... Tham chiếu theo đó, cư dân The Aqua còn được trải nghiệm chuỗi tiện ích đặc quyền như Club House, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi, bể bơi… để an tâm tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng.