Không gian 'siêu to khổng lồ' của siêu thị mỹ phẩm Sammishop Hà Nội

Hệ thống siêu thị mỹ phẩm chính hãng SammiShop vừa khai trương cửa hàng tại đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, hứa hẹn trở thành điểm mua sắm thú vị cho giới trẻ thủ đô.

Là thương hiệu được nhiều khách hàng yêu thích, SammiShop liên tục nâng cấp và mở rộng hệ thống, đem đến trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Không gian trải nghiệm và mua sắm rộng hơn

Các tín đồ làm đẹp không khỏi trầm trồ trước quy mô rộng lớn và nổi bật của cửa hàng mỹ phẩm SammiShop mới khai trương trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Với diện tích đến 300 m2, nơi đây hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị.

Diện mạo mới của siêu thị mỹ phẩm SammiShop Nguyễn Trãi, Hà Nội - cửa hàng lớn nhất hệ thống.

Bên cạnh đem đến sự hài lòng cho khách hàng với sản phẩm chính hãng, chất lượng, giá cả phải chăng, khách đến với SammiShop còn được trải nghiệm không gian mua sắm rộng lớn, thoải mái như thể lạc lối vào "xứ sở làm đẹp".

Đặc biệt tại SammiShop, hơn 95% mẫu thử được trưng bày tại quầy kệ, cho phép khách hàng dùng thử trước khi quyết định mua hàng. Bạn cũng có thể trang điểm tại cửa hàng với đội ngũ nhân viên ân cần, được đào tạo bài bản qua các lớp chăm sóc da và làm đẹp.

Hơn 95% mẫu thử được trưng bày trong không gian mua sắm rộng lớn tại SammiShop.

Song song đó, đây còn là nơi trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc da từ cơ bản như sữa rửa mặt, tẩy trang, mặt nạ, đến chuyên sâu như tẩy tế bào chết, chống nắng, hỗ trợ cải thiện riêng biệt.

Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm được chuyên gia da liễu khuyên dùng như Hadalabo, Eucerin, La Roche-Posay, Vichy,... cũng được trưng bày tại các quầy kệ riêng biệt. Còn khu vực sản phẩm trang điểm cung cấp các dòng son từ thương hiệu nổi tiếng như Gilaa, Bbia, KYS, Cathy Doll để khách dùng thử và lựa chọn.

Đa dạng mỹ phẩm từ Hàn Quốc

Khu vực sản phẩm Hàn Quốc được SammiShop thiết kế đặc biệt, từ quầy kệ đến nơi đặt các sản phẩm mẫu thử. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm và mua sắm sản phẩm từ nhiều thương hiệu K-Beauty đình đám, được các tín đồ làm đẹp Việt tin dùng như Some By Mi, By Wishtrend, Skin1004, 9 Wishes, Dear Klairs, Nature Republic, It’s Skin, I’m From, Nacific, AXIS-Y, Dr.G, Gilaa, BOM, Ariul,...

Loạt thương hiệu chính hãng có mặt tại SammiShop.

Trong tương lai, SammiShop hứa hẹn mang đến cho tín đồ làm đẹp đa dạng sản phẩm và thương hiệu nổi trội hơn, đặt chất lượng lên hàng đầu, cam kết 100% chính hãng với tem nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về làm đẹp, luôn tận tâm hỗ trợ tư vấn 1:1 để thấu hiểu nhu cầu khách hàng.

Luôn có ưu đãi "thả ga không lo về giá"

Ngoài không gian trải nghiệm làm đẹp rộng rãi và đa dạng sản phẩm, SammiShop còn có nhiều chương trình khuyến mãi giảm sâu hấp dẫn cho mọi tín đồ làm đẹp.

Trong đó, hơn 80% và 100.000 sản phẩm được ưu đãi giảm giá, đi kèm loạt deal hấp dẫn: Mua một tặng một, giảm giá 30-60%, quà tặng kèm theo đơn hàng, flash deal giờ vàng với giá 1.000-3.000-5.000 đồng...

Cửa hàng có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bạn cũng có thể nhận ưu đãi của SammiShop trên website, app hoặc các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,... để mua sắm sản phẩm chất lượng với giá tiết kiệm. Với hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, SammiShop chiếm trọn trái tim phái đẹp Việt nhờ các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đa dạng. Cửa hàng mới là dấu mốc chứng tỏ thương hiệu ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn, đem đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm tuyệt vời.