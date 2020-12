Không gian riêng tư của nhóm The Rolling Stones

Cuốn Goin 'Home With the Rolling Stones '66 , ra mắt ngày 3/11, là bộ sưu tập hình ảnh hấp dẫn, được chụp với những kỹ năng đáng kinh ngạc, mang lại một góc nhìn mới mẻ trong bộ sưu tập nhiếp ảnh về nhóm The Rolling Stones. Ảnh: Amazon.