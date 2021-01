Không gian rạp xiếc và giải trí hội chợ cuối thế kỷ 20

Người nuốt kiếm. Vốn là một thanh niên 19 tuổi điển hình với các buổi tụ tập, đi chơi với bạn bè thì cuộc đời của Clayton Anderson đột ngột rẽ sang một hướng khác. Cha của Anderson đã gọi điện nói rằng cần ông đến giúp gia đình trong một lễ hội hóa trang. Cùng với sự nài nỉ của người bạn nghệ sĩ Jack Pierson, Anderson đã mua một chiếc máy ảnh và ghi lại những khung cảnh ông bắt gặp từ năm 1988 đến năm 1992. Những hình ảnh này đã được đưa vào cuốn Kicking Sawdust: Running Away With the Circus and Carnival. Ảnh: Clayton Anderson.