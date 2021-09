Không gian nội thất ấn tượng từ cuộc thi S.O.S 2021

Hầm rượu nho, phòng xem phim đa chiều, khu vực chơi cờ hơi hướm hoài cổ hay pool room… là những không gian được tái hiện và cách tân đầy sáng tạo bởi các nhà thiết kế nội thất, kiến trúc sư tại cuộc thi năm nay. Cuộc thi do thương hiệu Vicostone cùng cộng đồng VietCG và các đối tác phối hợp tổ chức.

Với thông điệp “sống cảm hứng” và “sáng tạo không ngừng”, S.O.S 2021 là nơi những tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế nội thất thỏa sức sáng tạo, trau dồi kinh nghiệm.

Khi cuộc sống càng bận rộn, nhu cầu thư giãn để giải tỏa stress càng trở nên quan trọng. Trong bối cảnh giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành, chúng ta dành hầu hết thời gian sinh hoạt và làm việc tại nhà. Do đó, việc sở hữu một không gian thư giãn và tiện nghi ngay trong chính căn nhà của mình là điều nhiều người mong muốn.

Với lối kiến trúc của thời đại mới, các không gian giải trí trong nhà được thiết kế đa dạng về hình thức và diện tích, phù hợp với nhu cầu gia chủ cũng như đặc thù của mô hình nhà ở. Trong đó, các không gian giải trí phổ biến có thể kể đến là phòng xem phim, hầm rượu, phòng hát karaoke, minibar, không gian chơi golf, tập nhảy, bể bơi trong nhà…

Ngoài đầu tư các thiết bị nội thất hiện đại, các gia chủ còn quan tâm đến tính thẩm mỹ và coi không gian giải trí như một điểm nhấn thú vị của ngôi nhà.

Không gian trưng bày nghệ thuật “The flow of Time’’ lấy cảm hứng từ dòng chảy sa mạc của KTS Nguyễn Đình Quốc.

Không gian giải trí vừa là nơi thể hiện cá tính chủ nhà, cũng là khu vực sinh hoạt chung cho cả gia đình. Do đó, việc ứng dụng các vật liệu và nội thất phù hợp được các kiến trúc sư lưu tâm hàng đầu khi thiết kế không gian này. Các yếu tố màu sắc, ánh sáng… cũng chính là sợi dây dẫn dắt cảm xúc, giúp không gian trở nên thi vị hơn.

Với lần trở lại này, S.O.S đã thúc đẩy “chất riêng” của các kiến trúc sư, kích thích những tài năng trẻ thuộc lĩnh vực nội thất tham gia. Bên cạnh các tiêu chí thẩm mỹ - công năng, yếu tố sáng tạo - độc đáo, khả năng diễn họa…, một tiêu chí quan trọng của S.O.S là khả năng ứng dụng map đá Vicostone trong thiết kế.

Là vật liệu bề mặt nội thất được tin dùng bởi các kiến trúc sư nổi tiếng, đá thạch anh Vicostone được ứng dụng đa dạng từ mặt bàn bếp, bàn đảo, ốp tường, cầu thang, trang trí…

Ngoài ra, sản phẩm đa dạng về mẫu mã với hơn 130 thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Đây không chỉ là chất liệu để các kiến trúc sư hoàn thiện bài dự thi, mà còn là nhân vật chủ đạo trong toàn bộ tác phẩm thiết kế, thể hiện cảm xúc và tư duy của người sáng tạo.

Trong cuộc đua S.O.S năm nay, có nhiều bài tham gia gây ấn tượng mạnh cho người xem bởi cách xử lý đề bài thông minh, khéo léo tạo nên không gian giải trí nên thơ. Các bài dự thi cũng thể hiện được sự chuyên nghiệp của người làm thiết kế qua cách sáng tạo không gian ấn tượng.

Dưới mắt thẩm mỹ và đôi tay, trí óc tài hoa của các kiến trúc sư, đá thạch anh Vicostone hiện lên đầy đủ sắc thái, từ nhẹ nhàng thanh thoát trong bộ sưu tập Natural; hiện đại, cá tính qua bộ sưu tập Exotic; đến nổi bật, tinh tế qua bộ sưu tập chủ đề của cuộc thi năm nay - Pele Hawaii.

Hơn một tháng từ khi phát động, S.O.S 2021 đã thu hút hàng trăm kiến trúc sư hòa mình cùng sự sáng tạo với chủ đề “Dòng chảy”. Mỗi thiết kế là một âm thanh trong bản nhạc “Soul of Stone”, khơi dậy sự sáng tạo của những kiến trúc sư trẻ tài năng trên hành trình tạo nên kiệt tác của riêng mình.

S.O.S - Soul Of Stone là cuộc thi thiết kế nội thất thường niên do thương hiệu đá thạch anh Vicostone phối hợp cùng cộng đồng VietCG và các đối tác tổ chức. Phát động từ 15/8, đây là sân chơi dành cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất trẻ trên cả nước, có tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Trong chủ đề “Dòng chảy” năm nay, S.O.S 2021 khuyến khích các nhà thiết kế thỏa sức sáng tạo và mang đến những không gian sống chất lượng, tôn vinh thông điệp “sống cảm hứng” và “sáng tạo không ngừng”. Độc giả tìm hiểu thêm tại fanpage S.O.S - Soul Of Stone 2021 hoặc đăng bài dự thi tại cộng đồng VietCG trước ngày 15/10.