Không gian lễ cưới cạnh hồ bơi của Phương Nga và Bình An

Bình An và Phương Nga tổ chức lễ cưới vào ngày 21/10 tại không gian ngoài trời. Sự kiện dự kiến có đông đảo nghệ sĩ tham dự.

Chiều 21/10, hôn lễ của Phương Nga và Bình An diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức riêng tư ở ngoài trời. Trời có mưa nhỏ, nhiệt độ khoảng 20 độ C.

Trong lễ cưới, cô dâu và chú rể chuẩn bị sẵn bài chia sẻ dành cho nhau. Bình An xúc động nói: “Chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là người không bao giờ tin vào chuyện cổ tích và bạn cũng vậy. Nhưng bạn có thấy câu chuyện của chúng mình thật lạ? Nó sẽ chẳng giống bộ phim nào cả, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hai đứa không hề có một người bạn chung mà quen nhau tình cờ. Sau khi tìm hiểu về nhau, chúng ta đều thấy 2 đứa không hề có một sở thích nào chung. Mình là người sến sẩm còn bạn có đôi chút nhạt nhòa. Mình thích cơm với cà, bạn thích ăn mì ý. Mình thích du lịch thách thức còn bạn có thể nằm dài cả ngày ở bãi biển. Nhưng những điều khác biệt ấy không hề làm chúng mình xa cách”.

“Mình là người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có thể làm tất cả vì bạn. Có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra, bạn sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời này. Đó là những lúc bạn giữ tiền giúp mình. Nhưng quan trọng, mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy. Cảm ơn bạn", anh tiếp tục khiến khách mời rưng rưng.

Cô dâu Phương Nga và chú rể Bình An trong lễ cưới riêng tư.

Phương Nga bật khóc đáp lời: “Vậy là chúng mình đã cùng nhau trải qua 4 năm, 9 tháng, 3 tuần, một ngày. Chúng ta đã trải qua rất nhiều giai đoạn, từ khi quen đến lúc xuýt phải xa nhau. Đã có rất nhiều thay đổi. Mình biết trước đây, bạn sợ và ghét mèo nhưng vì mình, bạn đã nuôi 3 bé. Mình cũng sẽ vì bạn thích bóng đá hơn để đi ăn mừng cùng bạn”.

“Câu đầu tiên, mình giới thiệu về bạn là: ‘Cậu của mợ’. Giờ chúng mình ít xưng hô như vậy rồi vì sợ mọi người nói sến. Nhưng mình hy vọng chúng mình luôn như vậy và không vì những người ngoài kia mà thay đổi. Mình mong chúng ta thật hạnh phúc, bình dị và vui cười khi ở bên nhau”, á hậu nói.

Không gian tiệc cưới cạnh bể bơi của Phương Nga.

Vài tiếng trước khi hôn lễ diễn ra, Phương Nga chia sẻ hình ảnh chụp cùng Bình An tại Hàn Quốc. Á hậu tâm sự: “Bộ ảnh không có váy cưới lộng lẫy tràn ngập hoa tươi nhưng đây là những hình ảnh đời thường nhất của hai đứa. Hy vọng chúng mình sẽ luôn bình dị, hồn nhiên và hạnh phúc như trong ảnh”.

Trong khi đó, Bình An bày tỏ: “Anh chẳng bao giờ tin những câu chuyện cổ tích. Nhưng anh sẽ viết được câu chuyện cổ tích của hai đứa mình. Mọi người có thể không tin, nhưng chỉ cần có em đồng hành, anh chắc chắn làm được”.

Phương Nga và Bình An cử hành lễ ăn hỏi sáng 6/10. Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Hà, Kiều Loan, Phương Anh, diễn viên Lương Thanh làm phù dâu cho Á hậu Phương Nga trong ngày trọng đại. Phương Nga sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, cô làm việc tại VTV trong vai trò dẫn chương trình.

Cô công khai hẹn hò với diễn viên Bình An sau khi đăng quang. Bình An chính là mối tình đầu của á hậu. Bình An hơn bạn gái 5 tuổi. Anh sinh ra tại Phú Thọ và là diễn viên tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Ngược chiều nước mắt, gần đây là Gara hạnh phúc.