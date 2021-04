Không gian giao dịch bản quyền tại Hội sách trực tuyến quốc gia

Không chỉ hướng đến bạn đọc, Hội sách trực tuyến quốc gia năm nay có thêm không gian giao dịch bản quyền dành cho những người làm công tác xuất bản.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 diễn ra từ 17/4 đến 15/5 tại địa chỉ book365.vn. Năm 2020, trong tình thế xã hội giãn cách phòng chống Covid-19, Hội sách trực tuyến quốc gia được gấp rút thực hiện. Năm nay, ban tổ chức (BTC) làm hội sách với nhiều cải tiến nhằm giúp các đơn vị xuất bản, phát hành làm quen chuyển đổi số, đồng thời tạo sân chơi cho bạn đọc.

Từ trái qua: Ông Trần Chí Đạt, ông Nguyễn Nguyên, ông Phan Anh Linh tại họp báo về Hội sách Trực tuyến quốc gia 2021. Ảnh: Phạm Thắng.

Nhiều đơn vị xuất bản quốc tế tham gia

Một trong những điểm cải tiến của Hội sách trực tuyến quốc gia năm nay là chia không gian chính hội sách trực tuyến thành 5 khu, mỗi khu là một sàn tương đương như sàn sách năm 2020.

Ngoài các không gian bán sách tới độc giả, Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 dành không gian cho sàn giao dịch bản quyền. Đây là nơi các đơn vị làm sách trong và ngoài nước thử nghiệm giới thiệu và giao dịch bản quyền thông qua các công cụ tương tác trực tuyến.

Tại cuộc họp báo giới thiệu Hội sách trực tuyến quốc gia, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết năm 2019-2020 chịu tác động tiêu cực của Covid-19, trong đó có hoạt động mua bán bản quyền.

“Để khắc phục hạn chế đó, chúng tôi thí điểm tổ chức sàn giao dịch bản quyền tại Hội sách trực tuyến quốc gia. Hiện nay, chúng tôi nhận nhiều lời tham gia của các đơn vị, đã có khoảng 30 nhà xuất bản đến từ nhiều quốc gia khác nhau đăng ký như một số quốc gia ở Đông Nam Á, đơn vị xuất bản ở châu Âu”.

Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Thông tin và Truyền thông, đơn vị sở hữu sàn book365.vn - cho biết qua không gian này, các đơn vị trong nước có thể giới thiệu được sách của mình.

“Đến nay, chúng tôi đang cập nhật thông tin về các NXB thế giới tham gia hội sách, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ của họ. Chúng tôi hỗ trợ phần tóm tắt nội dung từng cuốn sách đưa lên để giới thiệu bản quyền”, ông Trần Chí Đạt nói.

Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Phụ nữ - giao dịch bản quyền là nội dung chính, phần nội dung quan trọng ở các hội sách lớn quốc tế. Bà Phượng cho rằng việc xây dựng không gian giao dịch bản quyền của Hội sách trực tuyến quốc gia là hết sức cần thiết, và là điều đáng mừng đối với các đơn vị xuất bản.

“Nếu hội sách chúng ta được làm tốt, sẽ tạo uy tín để giao dịch bản quyền. Đưa sách Việt ra quốc tế, đồng thời giới thiệu sách nước ngoài về Việt Nam”, bà Hoa Phượng nói.

Giao diện hội sách tại book365.vn. Ảnh: BTC.

Hội sách trực tuyến kết hợp với các hoạt động thực địa

Hội sách trực tuyến quốc gia năm nay có sự kết hợp với lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại đường sách TP.HCM. Sự kiện khai mạc chương trình “Chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8” sẽ diễn ra lúc 9h ngày 18/4. Ngay sau đó là loạt chương trình tọa đàm, giao lưu sẽ được thực hiện.

Có thể kể đến một số chương trình quan trọng như: Tọa đàm “Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số” do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Công ty Đường Sách TP.HCM thực hiện (10h ngày 18/4); giới thiệu sách về TP.HCM do NXB Tổng hợp TP.HCM thực hiện (ngày 19/4); giới thiệu các bộ sách mới về chuyển đổi số do NXB Thông tin và Truyền thông thực hiện (9h30 ngày 19/4); tọa đàm giới thiệu các bộ sách mới về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (15h ngày 19/4); chương trình gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng (ngày 20/4)…

Các tọa đàm, giao lưu trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam sẽ được kết nối với Hội sách trực tuyến quốc gia để độc giả khắp nơi có thể tham gia.

Ngoài việc thực hiện phong phú các chương trình giao lưu, Hội sách trực tuyến quốc gia năm nay sẽ cải thiện những điểm còn thiếu sót trong lần thứ nhất tổ chức. Năm 2020, một số bạn đọc mua sách phản ánh tình trạng sách giao chậm, năm nay BTC đưa ra giải pháp mời thêm một số đơn vị vận chuyển tham gia.

Ông Phan Anh Linh - Tổng giám đốc công ty V&V, thành viên BTC - cho biết sẽ có nhiều cải tiến cho sàn giao dịch book365.vn. Ảnh: Phạm Thắng.

“Năm ngoái, tôi đã bỏ 3 triệu đồng mua sách trên sàn, nhưng có những cuốn giao chậm, sau 10 ngày đặt mới nhận được. Để khắc phục điều này, năm nay chúng tôi mời thêm một số đơn vị tham gia vận chuyển. Nếu bạn đọc muốn vận chuyển nhanh, có thể không nhận gói vận chuyển miễn phí”, ông Nguyễn Nguyên nói.

Ông Trần Chí Đạt cho biết năm 2020, chính các NXB cũng bị động khi xuất sách tới người mua. “Năm nay chúng tôi yêu cầu các NXB, công ty sách tham gia phải có sẵn sàng sách tại kho ở ba miền, nhất là sách hay chúng tôi đều để sẵn ở kho để khi có khách mua sẽ vận chuyển ngay”, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Thông tin và Truyền thông nói.

Năm ngoái, đơn vị tổ chức đã hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng nghìn đơn sách tới người mua. Năm nay, người tham gia hội sách muốn nhận được sách nhanh cho thể lựa chọn nhiều hình thức vận chuyển.