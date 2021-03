Không gian đặc sắc trong các căn hộ của người dân New York

Ông Steven Hammel trong căn hộ tại trung tâm thành phố New York cũng chia sẻ: “Tôi yêu kiến trúc và mặc dù tất cả các công trình xây dựng mới ở New York đều đắt đỏ, tôi vẫn thích ngắm nhìn thành phố chuyển mình. Nhiều người nói rằng những ngày đẹp nhất của New York đã trôi qua và đó mới chính là thời điểm thú vị của nơi này, nhưng tôi vẫn tin rằng nơi này còn nhiều sự thú vị khác và tiếp tục mang đến cơ hội đối với một người 22 tuổi như khi tôi chuyển đến đây ở tuổi 22”. Ảnh: Sally Davies.