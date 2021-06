Không gian đa tiện ích tại dự án Picity High Park

Bên cạnh vị trí kết nối thuận tiện, hệ thống tiện ích hiện đại được nhiều gia đình thành thị chú trọng khi chọn không gian sống.

Chị Như Quỳnh (nhân viên văn phòng, quận 12, TP.HCM) chia sẻ: “Ngày trước, gia đình tôi có ý định mua chung cư, nhưng nhiều người ngăn cản bởi loại hình này không tăng giá nhanh bằng nhà đất. Thế nhưng, tôi luôn quan niệm tuổi thơ của con quý giá nhất. Tôi sẽ chọn căn chung cư hạng khá thay vì nhà hẻm chật chội để con có sân chơi chung, hồ bơi, chỗ đạp xe, chơi đùa cùng bạn bè”.

Tòa tháp trung tâm Park 2 được ví như “trái tim” khu căn hộ Picity High Park.

Trong khi đó, anh Hoàng Minh (kinh doanh dịch vụ cho thuê ôtô, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Tôi vừa mua căn chung cư cao cấp và bạn bè đều thắc mắc sao không chọn miếng đất khoảng 50 m2 để xây nhà 3-4 tầng rộng rãi, thoải mái.

Tuy nhiên, tôi đặt các tiêu chí cho nhà mới gồm: Khu an ninh, bảo vệ, camera quan sát, đi xa không cần gửi người trông; có hồ bơi, sân tennis, hầm để xe, phòng tập thể dục kế bên; siêu thị, cửa hàng, trường mầm non gần; công viên, môi trường trong lành; giá không quá cao. Vị trí kết nối thuận tiện đến trung tâm. Do vậy, tôi chọn mua chung cư”.

Với gia đình trẻ ở thành thị, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống được ưu tiên. Họ quan tâm nhiều đến tiện ích và đời sống tinh thần, không đơn thuần để tích lũy tài sản. Về phía doanh nghiệp, việc cân đối bài toán lợi nhuận, đầu tư tiện ích, đồng thời giải tỏa được băn khoăn về chất lượng sống không đơn giản.

Trong tương lai, trẻ nhỏ tại Picity High Park có thể thoải mái chạy nhảy ở khu vui chơi hiện đại, màu sắc.

Trước nhu cầu lớn, Tập đoàn Pi Group - đơn vị phát triển dự án Picity High Park - kiến tạo không gian sống theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại TP.HCM. Khu căn hộ Picity High Park có mật độ xây dựng 23%, 77% diện tích quỹ đất dành cho mảng xanh, giao thông và tiện ích nội khu.

Nằm sát sông Vàm Thuật, dự án mang đến không gian xanh yên tĩnh, trong lành và thơ mộng. Tại đây, gia chủ tương lai hứa hẹn có cuộc sống tách biệt ồn ào thường nhật, thả hồn vào cảnh quan nội - ngoại khu được quy hoạch bài bản.

Nhiều hoạt động vui chơi và giải trí dành cho cư dân tương lai của toà Park 2 tại quảng trường trung tâm.

Đặc biệt, khi sở hữu căn hộ Park 2 - tòa tháp trung tâm, “trái tim” dự án - cư dân có cơ hội tận hưởng không gian sống tựa khu nghỉ dưỡng. Gia chủ không mất nhiều thời gian di chuyển hay tìm kiếm khu vu chơi cho con nhỏ, bởi tiện ích ngay dưới toà tháp.

Các buổi tiệc tổ chức tại khu BBQ giúp cư dân kết nối.