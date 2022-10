Không gian cà phê ấn tượng của Trung Nguyên Legend

Nhân sự kiện khai trương 10 cửa hàng lần này, Trung Nguyên Legend dành tặng 10 phần quà cho 10 khách hàng may mắn, giá trị mỗi phần quà là 10 cà phê chai Success, thức uống đậm chất Trung Nguyên.

10 không gian Trung Nguyên Legend Café khai trương trong ngày 10/10:

1. Trung Nguyên Legend Symphony - Tòa S5 Vinhomes Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

2. Trung Nguyên Legend Vincom Tuyên Quang - 260 Quang Trung, Tuyên Quang.

3. Trung Nguyên Legend Vincom Chí Linh - Trung tâm khu dân cư Nguyễn Trãi 1, TP Chí Linh, Hải Dương.

4. Trung Nguyên Legend Vincom Hải Phòng - Số 1 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

5. Trung Nguyên Legend Vincom Đồng Hới - Đường Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

6. Trung Nguyên Legend Vincom Tây Ninh - Số 444 đường 30/4, TP Tây Ninh.

7. Trung Nguyên Legend The Canary Plaza - Số 5 đại lộ Bình Dương, TP Thuận An, Bình Dương.

8. Trung Nguyên Legend Vincom Tân An - Góc đường Hùng Vương và Mai Thị Tốt, TP Tân An, Long An.

9. Trung Nguyên Legend Vincom Long Xuyên - Số 1242 Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, An Giang.

10. Trung Nguyên Legend Vincom Cà Mau - Số 11 đường Lê Duẩn, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.