Không được bay vì vết rách nhỏ trên hộ chiếu

Vì sự cố hy hữu trên hộ chiếu, một du khách Mỹ phải hủy bỏ chuyến du lịch đến Hy Lạp.

Tina và con gái - Zoe Prather - hiện sinh sống tại 2 thành phố khác nhau ở Mỹ, lên kế hoạch du lịch Hy Lạp cùng nhau. Hai người hẹn gặp tại Chicago để lên chuyến bay tới Athens (Hy Lạp). Đây cũng là nơi Zoe gặp phải sự cố không đáng có khiến cô bị cấm bay, The Sun chia sẻ câu chuyện.

Sau khi hai mẹ con hẹn nhau, Zoe đột nhiên gọi điện thông báo không thể lên được chuyến bay khởi hành lúc 6h cùng mẹ.

Vết rách nhỏ khiến nữ du khách phải hủy chuyến du lịch đến Hy Lạp. Ảnh: The Sun.

Chia sẻ với The Sun, Zoe cho biết không thể lên được máy bay chỉ vì một vết rách nhỏ trên trang thông tin chính trong hộ chiếu của.

"Nhân viên an ninh nói với tôi ngoài vết rách nhỏ kia, hộ chiếu của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì khác. Một nhân viên an ninh trước đó đã thông qua hộ chiếu của tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu vì điều này", nữ du khách bày tỏ.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ con gái, Tina đã đưa Zoe đến Miami để làm hộ chiếu khẩn cấp nhưng lại nhận được thông báo từ đội an ninh sân bay là không cần hộ chiếu mới. Cục An ninh Vận tải (TSA) thậm chí còn cho Zoe thông qua khu vực kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, vết rách nhỏ không đáng có cùng sự nhập nhằng trong quá trình kiểm tra an ninh đã khiến hai nữ du khách trễ giờ bay và buộc phải huỷ chuyến du lịch Hy Lạp. Bù lại, họ nhận được khoản bồi thường 2.100 USD từ hãng hàng không American Airlines, kèm một lời xin lỗi.

Theo The Sun, một nữ hành khách khác gần đây cũng bị cấm bay với lý do tương tự. Cụ thể, khi Lindsey Gray đang làm thủ tục bay bay từ Sydney (Australia) đến New Zealand, cô bị hải quan giữ lại ở cửa khu vực xuất/nhập cảnh vì một vài trang trong cuốn hộ chiếu có vết rách, nhàu.

Một trong những điểm đến có quy định khắt khe khi kiểm tra hộ chiếu là Bali (Indonesia) với các mức phạt có thể lên đến 3.200 USD . Nhiều du khách đã bị từ chối xuất nhập cảnh tại đây.

Năm 2019, cầu thủ bóng đá người Australia, Sam Kerr, từng bị từ chối bay chỉ vì hộ chiếu của anh cũ và có vết rách nhỏ. Nhiều du khách khác cũng mất hàng nghìn USD vì lỡ chuyến bay đến điểm du lịch do gặp vấn đề về hộ chiếu cũ, rách, có vết bẩn lạ...