'Không dồn công nhân vào khu cách ly tập trung khi chưa sẵn sàng'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu siết chặt quy định chống dịch tại khu công nghiệp, các công ty cần sàng lọc định kỳ và chủ động khi phát hiện bệnh nhân.

Thông tin này được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng về công tác phòng, chống dịch bệnh trong các khu công nghiệp.

Ổ dịch tại khu công nghiệp phức tạp, lây nhiễm nhanh

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thành phố nghiêm túc cương quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; qua đó tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe trên phạm vi toàn thành phố. Đến nay, cơ bản, tình hình dịch đã được kiểm soát.

Ngày 11/5, Đà Nẵng phát hiện ca mắc Covid-19 tại Công ty Cổ phần Trường Minh, thuộc khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà). Ngay lập tức, thành phố lấy mẫu xét nghiệm trong đêm, phát hiện thêm 32 ca dương tính với nCoV. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND tỉnh Đà Nẵng cho biết các ca này lây nhiễm rất nhanh. Do đó, lãnh đạo Đà Nẵng họp khẩn, huy động toàn lực thành phố, xử lý dịch bệnh tại KCN An Đồn và những nơi 33 bệnh nhân Covid-19 cư trú.

660 mẫu xét nghiệm của công nhân, bảo vệ, tiểu thương…, khu vực xung quanh khu công nghiệp được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp F1, liên quan 33 ca mắc Covid-19, dự kiến có kết quả trong ngày hôm nay (12/5).

Chốt kiểm dịch tại Bắc Ninh sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tại xã Mão Điền. Ảnh: Phạm Thắng.

Tại Bắc Ninh, Giám đốc Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa cho hay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tại Công ty TNHH Sam Sung Electronic Việt Nam, lực lượng đã truy vết được 49 F1 và 1.166 F2. Bắc Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm 1.160 mẫu của những người này và công nhân công ty. Tất cả đều cho kết quả âm tính.

Với các ca mắc Covid-19 tại Công ty TNHH Công nghệ Johnson Healths Việt Nam, số người liên quan đã được rà soát, truy vết là 27 F1, 589 F2; gần 2.800 mẫu xét nghiệm đã được lấy và đang chờ kết quả.

Đối với Công ty TNHH Canon Việt Nam, Bắc Ninh đã lấy 1.998 mẫu và phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đêm 11/5. Trước tình hình này, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đề xuất tăng cường xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh tại các KCN; đề nghị công nhân khi về nhà hạn chế tiếp xúc, giao lưu với công nhân nhà máy khác, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương Giang cho biết từ 29/4 đến 6h ngày 12/5, tỉnh này ghi nhận 123 ca mắc Covid-19 tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố. Tình hình dịch tại huyện Thuận Thành diễn biến căng thẳng, tập trung chủ yếu ở xã Mão Điền với 95 ca mắc Covid-19.

Sau khi phát hiện các ổ dịch trên, Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, kích hoạt hơn 24.000 tổ Covid-19 cộng đồng, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và hỗ trợ xã Mão Điền 15.000 mẫu xét nghiệm.

Bà Giang cho hay Bắc Ninh đang có 16 khu công nghiệp với trên 300.000 công nhân. Nếu dịch bệnh xuất hiện trong các khu này sẽ rất khó khăn. Do đó, tỉnh cố gắng hết mức để giữ trận địa này. “Hiện tại, Bắc Ninh kiểm soát được tình hình dịch trong các khu công nghiệp”, bà Giang khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang. Ảnh: Bacgiang.gov.vn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Chính phủ, các địa phương tháo gỡ khó khăn cho Bắc Ninh trong việc vận chuyển, đưa đón công nhân, chuyên gia đi qua các địa phương. Các xe chỉ sử dụng 50% số ghế ngồi, mỗi xe không quá 20 người, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh như đo thân nhiệt, khử khuẩn…

Tuy nhiên, khi đi qua các địa phương, một số chốt chặn không cho xe đi qua dẫn đến xe phải đi đường vòng, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sản xuất. Bắc Ninh đề xuất gửi danh sách các xe đi theo tuyến, gửi các tỉnh liên quan để các địa phương hỗ trợ Bắc Ninh trong việc đưa đón công nhân, chuyên gia.

Với Bắc Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Giang Mai Sơn cho biết địa phương có 2 ổ dịch tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) và Công ty TNHH Shinyoung Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên). Đến 7h ngày 12/5, Bắc Giang có 79 ca mắc Covid-19.

Sau khi phát hiện người nhiễm nCoV tại khu công nghiệp Vân Trung, các lực lượng nhanh chóng thiết lập các biện pháp phòng dịch, truy vết. Ông Sơn nhận định đây là ổ dịch phức tạp do công nhân tập trung đông, khoảng 90.000 người.

Bắc Giang lấy được gần 24.000 mẫu xét nghiệm của F1, F2, công nhân liên quan 75 ca dương tính với SARS-CoV-2; đồng thời phong tỏa khu có công nhân ở trọ (khoảng 15.000 người). Trong đó, 4.000 trên 8.000 mẫu có kết quả âm tính. Những mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Cần chuẩn bị sẵn các khu cách ly

Nước ta hiện có 369 khu công nghiệp tập trung, gần 30 khu cửa khẩu, chế xuất, tương đương 3,8 triệu lao động; gần 700 cụm công nghiệp với 600.000 nhân công. Đặc thù của những người này là cùng làm việc trong môi trường kín, di chuyển về ký túc xá cùng thời điểm, sinh hoạt trong nhà trọ chật chội, đông đúc; các dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt công nhân dày đặc, nhiều xe cộ qua lại…

Vì vậy, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý: "Phải chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung; tránh tình trạng một nhà máy có dịch, dồn tất cả công nhân vào khu cách ly tập trung khi chưa chuẩn bị kỹ, dẫn tới lây nhiễm chéo. Đồng thời, tránh tình trạng cực đoan, cảm thấy nguy cơ có dịch cần tạm ngưng sản xuất để công nhân về địa phương, điều này rất nguy hiểm”.

Đồng thời, ông chỉ đạo tất cả địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch nhưng không được "ngăn sông, cấm chợ", không thể để tình trạng xe đưa đón công nhân vào các khu công nghiệp bị ách tắc như báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Trước mắt, các địa phương, khu công nghiệp đang có dịch, gửi văn bản (danh sách số xe, tuyến đường…) cho những tỉnh, thành có xe đi qua để được di chuyển thuận lợi, không gây ách tắc.

Ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay trong đêm sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong KCN. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Dù tình hình dịch bệnh tại các khu công nghiệp còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, theo đánh giá của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo của Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng đã truy vết nhanh, phát hiện sớm, về cơ bản đã khoanh vùng được các ổ dịch.

Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội đã có sự sáng tạo trong việc kết hợp giữa xét nghiệm khẳng định rRT-PCR với các công nghệ xét nghiệm mới, xét nghiệm nhanh để đảm bảo mục tiêu trong thời gian sớm nhất, theo kịp tốc độ lấy mẫu.

Ông đánh giá cao kết quả này và cho rằng cần khuyến khích, nhân rộng kinh nghiệm trên. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh cấp phép các xét nghiệm công nghệ mới, nhanh, rẻ, sàng lọc được nhiều hơn, đồng thời hướng dẫn các địa phương kết hợp nhiều loại xét nghiệm trong những tình huống dịch bệnh, khu vực nguy cơ khác nhau.

Qua kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh của Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang và những đợt dịch trước, ông Đam yêu cầu tất cả tỉnh, thành phố làm việc, phổ biến quy định phòng, chống dịch bệnh cho các doanh nghiệp đông công nhân, đặc biệt công ty trong các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp tích cực tham gia xét nghiệm sàng lọc định kỳ, từng bộ phận để đảm bảo sản xuất an toàn.