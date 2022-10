Không đòi được nợ, dàn cảnh đánh nạn nhân rồi cướp

9 đối tượng tuổi đời còn nhỏ, nhưng rất manh động khi không đòi được nợ đã thực hiện hành vi dàn cảnh đánh 2 nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 6/10, Công an quận 11, TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng nhỏ tuổi gồm Phan Nhật Hoàng (SN 2007), Huỳnh Khải Minh (SN 2005), Từ Minh Đạt (SN 2007, cùng ngụ quận 3), Dương Quốc Huy (SN 2006, ngụ quận 10) cùng 5 đối tượng nhỏ tuổi khác để xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Do N.V.P. (SN 2007, quê Bến Tre) nợ tiền Hoàng không trả, Hoàng kể lại cho nhóm của mình nghe. Cả nhóm lên kế hoạch “câu nhử” P ra để cướp tài sản cấn nợ.

3 đối tượng chủ chốt trong nhóm đòi nợ không được nên dàn cảnh đánh người cướp tài sản.

Tối 3/10, Hoàng gọi điện hẹn P. ra quán cà phê ở cư xá Lữ Gia (phường 15, quận 11) để giải quyết chuyện nợ nần. P. cùng người bạn đến điểm hẹn gặp Hoàng. Trong lúc cả 3 đang nói chuyện, thì nhóm của Hoàng đã phục sẵn xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh P. và người bạn đi cùng sau đó cướp 2 chiếc điện thoại. Để tránh bị lộ, nhóm này giả bộ cướp luôn ví tiền và điện thoại của Hoàng rồi bỏ đi.

Hoàng và P. đến công an trình báo. Công an quận 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tổ chức truy xét và lần lượt bắt các thành viên trong nhóm cướp và lật tẩy thủ đoạn dàn cảnh cướp tài sản của nhóm Hoàng.