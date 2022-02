Không để F0 lây lan trong trường khi học sinh đi học trở lại

Kiểm tra điều kiện để dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hưng Yên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu, các cơ sở giáo dục cố gắng đến mức cao nhất.

Theo kế hoạch, các trường học của tỉnh Hưng Yên sẽ đưa học sinh đi học trực tiếp trở lại bắt đầu từ ngày 14/2.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra điều kiện dạy học trực tiếp tại Hưng Yên.

Học sinh tựu trường từ 13/2

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, các trường học sẽ đưa học sinh đi học trực tiếp trở lại bắt đầu từ ngày 14/2. Để đón học sinh trở lại học tập an toàn, nhà trường được yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19; kế hoạch dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để xử lý tình huống khi có ca F0 hoặc dịch bệnh lây lan trong cơ sở giáo dục. Các kế hoạch, phương án, kịch bản được các nhà trường xây dựng chi tiết, cụ thể theo đúng chỉ đạo của các cấp quản lý, phù hợp với tình hình thực tế của trường và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Cụ thể, các nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp một cách linh hoạt. Một số trường có thể kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến, điều này sẽ giúp cho những trường hợp học sinh đang phải cách ly phòng, chống Covid-19 có thể tham dự lớp học trực tuyến, đảm bảo thống nhất chương trình cho các học sinh. Căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành test Covid-19 cho giáo viên và học sinh, kịp thời phát hiện những trường hợp F0 nếu có, cố gắng đến mức cao nhất không bùng phát thành ổ dịch khi đưa học sinh đi học trở lại.

Đặc biệt các nhà trường cũng quan tâm tới công tác hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi quay trở lại học tiếp. Đồng thời, các thầy giáo, cô giáo cũng được chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Mỗi trường cần có kịch bản riêng

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói rằng, chủ trương của Chính phủ là quyết tâm đưa học sinh đi học trở lại. Thời gian vừa qua, các nhà trường đã phải chuyển từ dạy và học trực tiếp sang trực tuyến, mặc dù đạt kết quả là duy trì thói quen học tập cho học sinh và đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học. Tuy nhiên, phương thức học tập trực tuyến không thể hiệu quả bằng phương pháp học tập trực tiếp ở bậc học mầm non và phổ thông.

Theo ông Độ, để đảm bảo an toàn nhất khi đưa học sinh đi học trở lại mỗi trường phải có phương án, kịch bản riêng; phương án cần thể hiện được các tình huống nếu không may có học sinh, giáo viên mắc Covid-19. Trong các kịch bản, phương án cần phân rõ trách nhiệm của từng khâu, từng cá nhân để khi cần có thể xử lý tình huống một cách nhanh nhất.

Cùng với đó, các nhà trường cũng cần chuẩn bị cơ sở vật chất phòng, chống dịch một cách tốt nhất, tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh khi đưa con em mình đi học trở lại. Sở Y tế cần có kế hoạch ưu tiên vắc xin để tiêm đủ theo hướng dẫn cho giáo viên và học sinh. Cố gắng đến mức cao nhất không để vì học sinh đến trường mà phát sinh ổ dịch.

Để làm đảm bảo an toàn trường học khi đưa học sinh đi học trở lại, chỉ ngành giáo dục, các nhà trường không thể làm được, do đó, cần có sự phối hợp với ngành y tế, y tế cơ sở. Giữa ngành giáo dục và ngành y tế, nhà trường và y tế cơ sở cần phải ký quy chế phối hợp, công bố cho nhân dân biết để người dân, phụ huynh yên tâm là khi con em mình đến trường có sự giám sát an toàn của cơ quan y tế, nhân viên y tế.

Các nhà trường cũng cần bố trí đội ngũ giáo viên nắm bắt tâm lý học sinh những ngày đầu đi học trở lại. Chú ý thời điểm kết thúc năm học đối với học sinh cuối cấp để đảm bảo chất lượng học sinh khi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đối với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị địa phương đảm bảo cơ cấu giáo viên theo chương trình vì năm học 2022-2023 sẽ áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới đối với khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Do đó, các nhà trường cần chủ động biên chế giáo viên đối với các môn tích hợp, môn bắt buộc mới. Cùng với đó, có kế hoạch tư vấn cho các em học sinh đối với các môn tự chọn ở khối lớp 10.