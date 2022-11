Không đảm bảo về PCCC, một sở ở Hà Nội bị tạm đình chỉ hoạt động

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động một tháng đối với Sở Nội vụ Hà Nội được Công an quận Hoàn Kiếm ban hành sau khi tiến hành kiểm tra PCCC tại cơ sở này.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Theo quyết định của Công an quận Hoàn Kiếm, trụ sở của Sở Nội vụ Hà Nội tại số 18B Lê Thánh Tông (phường Phan Chu Trinh) sẽ bị đình chỉ hoạt động tạm thời trong một tháng, từ 24/11 đến 24/12. Nguyên nhân là cơ sở này không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Quyết định này được Công an quận Hoàn Kiếm ban hành căn cứ vào biên bản kiểm tra an toàn PCCC&CNCH lập ngày 11/11 của Công an quận.

Trong thời gian tạm đình chỉ, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đơn vị cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định.

Thông tin với Zing, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội xác nhận sự việc trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bị tạm đình chỉ hoạt động trong một tháng. Vị này cũng cho hay trong khoảng thời gian này, công trình phải khắc phục một số hạng mục chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp thành phố quản lý Nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Đây cũng là cơ quan giúp thành phố quản lý Nhà nước về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên...

Một tháng qua, các đơn vị chức năng của TP Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC ở gần 73.000 cơ sở.

Qua kiểm tra, có 2.781 trường hợp bị xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng . Đơn vị chức năng cũng tạm đình chỉ hoạt động của 664 cơ sở và đình chỉ hoạt động của 357 cơ sở.

UBND Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động…