Không đảm bảo an toàn, doanh nghiệp ở TP.HCM phải đóng cửa từ 15/7

TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo 3 tại chỗ hoặc triển khai đưa đón công nhân từ điểm nghỉ tới công ty mới được tiếp tục sản xuất.

Ngày 13/7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký thông báo khẩn về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp nếu không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, qua công tác sàng lọc, tầm soát, truy vết, số lượng ca nhiễm là công nhân ở các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (KCX, KCN, KCNC) có mối liên hệ với nơi ở của công nhân, đang phân tán rộng khắp các quận, huyện, TP Thủ Đức, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Để thực hiện tốt nhất “mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế; trong đó mục tiêu đảm bảo sức khỏe của người dân là trên hết, thành phố chỉ cho phép các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất khi đảm bảo một trong hai trường hợp.

Thứ nhất, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ": Sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ.

Thứ hai, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm": Chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân).

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định các doanh nghiệp đảm bảo điều kiện nêu trên và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch thì mới cho phép tiếp tục hoạt động. Bên cạnh đó, thực hiện xét nghiệm đối với công nhân định kỳ 7 ngày/lần, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo yêu cầu nêu trên thì dừng hoạt động từ 0h ngày 15/7.

Doanh nghiệp không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch phải ngưng sản xuất từ 15/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch Covid-19 tại TP.HCM chiều 13/7, Zing đặt câu hỏi về phương án đảm bảo sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trả lời vấn đề này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thời gian qua, TP.HCM vẫn luôn duy trì mục tiêu kép, đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất an toàn. Nhưng đến giờ này, ưu tiên phòng, chống dịch được đặt lên số 1.

"Đảm bảo sức khỏe an toàn, tính mạng cho người dân được đặt lên trên hết và trước hết", ông Mãi nói.

Phó bí thư Thành ủy thông tin việc duy trì sản xuất tối thiểu phải đảm bảo an toàn thì mới tổ chức sản xuất; chưa an toàn thì phải dừng, củng cố các điều kiện cho đến khi an toàn mới tổ chức sản xuất.

Ông Mãi cho biết hôm nay, UBND TP.HCM đã thông báo đến các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải rà soát tiêu chí an toàn sản xuất trong phòng chống dịch. Căn cứ vào nhu cầu, nếu sản xuất hàng thiết yếu, đơn hàng lớn phải tiếp tục thì buộc đảm bảo các biện pháp an toàn.

Chỉ thị 16 áp dụng trên toàn TP.HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Thời gian này, các loại phương tiện công cộng, xe hợp đồng, xe ôm, xe hai bánh vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ đều tạm dừng hoạt động. Các dịch vụ bán đồ ăn mang về cũng phải tạm ngưng. TP.HCM đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân và đề nghị người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm, gây tập trung đông người tại các điểm mua, bán nhu yếu phẩm. Từ 6h đến 18h ngày 13/7, Bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận thêm 1.797 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 tại thành phố lên trên 16.000.





